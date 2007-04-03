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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:09
Re: Валютный рынок в мире
"«Ожидается, что уровень инфляции в США снизится до приемлемого уровня ко второй половине 2022 года», – заявила в воскресенье министр финансов США Джанет Йеллен Джейку Тапперу из CNN.
«Это произойдёт в середине-второй половине 2022 года», – добавила американский политик.
Ключевые тезисы
Месячные темпы инфляции уже существенно снизились по сравнению с высокими темпами весны и начала лета.
На 12-месячной основе уровень инфляции останется высоким в следующем году из-за событий последнего года. Но я ожидаю улучшения ко второй половине следующего года.
Она также попыталась преуменьшить опасения по поводу роста инфляции, сказав Тапперу, что она не верит, что США теряют контроль над инфляцией. Также, Йеллен выступила против критики со стороны бывшего министра финансов Ларри Саммерса, который бьет тревогу по поводу уровней инфляции и расходов."
Думка. Якщо у четвер ЕЦБ скаже щось подібне, то росту пари не буде, лише зниження, а якщо буде натяк на нормалізацію ГК-політики, щоб не допустити виходу інфляції за норму, то пара повинна вирости.
Додано: Пон 25 жов, 2021 13:34
Vic
Єврику достатньо крихітних символічних зрушень у риториці монетарних чиновників
замовчувати темпи інфляції у Єврозоні удвічі вище таргету на рівні 4,0+% річних вже не вийде
а як тільки хтось із правління ЄЦБ виявить "стурбованість" інфляцією, то греблю ведмежих настроїв й прорве
технічно середньостроковий технічний малюночок як на мене підтримує саме такий розвиток подій.
ПС. тож я схильний узяти євро у довжину на якомусь діпчику перед засідаловом.
Востаннє редагувалось ЛОБ в Пон 25 жов, 2021 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 жов, 2021 13:37
Нафта
головне питання руба - перспективи Великої Нафти
саме за неї я цілком спокійний, бо її вже не вдасться знову прибити донизу локдаунами, погрозами на адресу ОПЕК чи президентськими вербальними інтервенціями через накопичення структурних проблем із пропозицією енергоресурсів (окрім нафти, ще й природного газу та вугілля)
зниження видобутку у США, довгий період згоратння інвестицій у секторі (насамперед розвідка та буріння), вичерпання резервних потужностей блоку країн ОПЕК, висока фінансова дисципліна нафтових компаній (першочергове погашення боргів та виплати дивідендів замість CAPEX) - усе це разом обмежує потенціал зниження нафтових цін
та навпаки закладає основи для повернення ринкових цін вище позначки у $100 за барель.
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:01
OIL MARKET: Goldman Sachs reckons that global oil demand has surpassed 99m barrel/day, and will "shortly hit its pre-COVID level of 100m b/d as Asia rebounds post the Delta wave"
країни Азії викуплять усі надлишки дешевої нафти з ростом наслення та добробуту.
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:17
щодо EUR/USD
малюночок залишається актуальним !
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