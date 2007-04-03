Валютный рынок в мире
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 жов, 2021 13:34
Vic Єврику достатньо крихітних символічних зрушень у риториці монетарних чиновників замовчувати темпи інфляції у Єврозоні удвічі вище таргету на рівні 4,0+% річних вже не вийде а як тільки хтось із правління ЄЦБ виявить "стурбованість" інфляцією, то греблю ведмежих настроїв й прорве технічно середньостроковий технічний малюночок як на мене підтримує саме такий розвиток подій. ПС. тож я схильний узяти євро у довжину на якомусь діпчику перед засідаловом.
Востаннє редагувалось
ЛОБ
в Пон 25 жов, 2021 13:38, всього редагувалось 1 раз.
ЛОБ
Повідомлень: 11209
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1444 раз.
Профіль
Додано: Пон 25 жов, 2021 13:37
головне питання руба - перспективи Великої Нафти
саме за неї я цілком спокійний, бо її вже не вдасться знову прибити донизу локдаунами, погрозами на адресу ОПЕК чи президентськими вербальними інтервенціями через накопичення структурних проблем із пропозицією енергоресурсів (окрім нафти, ще й природного газу та вугілля) зниження видобутку у США, довгий період згоратння інвестицій у секторі (насамперед розвідка та буріння), вичерпання резервних потужностей блоку країн ОПЕК, висока фінансова дисципліна нафтових компаній (першочергове погашення боргів та виплати дивідендів замість CAPEX) - усе це разом обмежує потенціал зниження нафтових цін та навпаки закладає основи для повернення ринкових цін вище позначки у $100 за барель.
ЛОБ
Повідомлень: 11209
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1444 раз.
Профіль
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:01
OIL MARKET: Goldman Sachs reckons that global oil demand has surpassed barrel/day, and will "shortly hit its pre-COVID level of 99m b/d as Asia rebounds post the Delta wave" 100m країни Азії викуплять усі надлишки дешевої нафти з ростом наслення та добробуту.
ЛОБ
Повідомлень: 11209
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1444 раз.
Профіль
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:17
малюночок залишається актуальним !
ЛОБ Додано: Сер 20 жов, 2021 12:46 написав:
купуємо Євро по системі :
https://i.imgur.com/5iz8TW9.png
бажано із діапазону вигідних цін (як на малюночку) або вище за своїм робочим патерном, маржинальні зони використовуємо за орієнтир
стоп можна оптимізувати - або за відкатний мініимум (1,1572) або під контрольний мінімум сформованого патерну.
ЛОБ
Повідомлень: 11209
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1444 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 жов, 2021 20:52
Gennadiy777 написав: ЛОБ написав:
для зламу низхідної тенденції єврик має закрити день вище
1,1622
та порушити послідовність усе нижчих локальних максимумів (останній був на
1,1640
)
після зламу тенденції та покращення технічного малюночку будемо розглядати по системі варіянти як знову зайти у довжину.
Ще може сходити на 1,1532, а потім вже вгору
1,1532 все ж таки під питанням, а вот 1,1585 вже є
Gennadiy777
Повідомлень: 44
З нами з: 01.08.21
Подякував: 165 раз.
Подякували: 10 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
40671
9095945
Вів 26 жов, 2021 21:54 stm
84294
211519504
28206
12321197