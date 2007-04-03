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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 779780781782
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:34

Vic

Єврику достатньо крихітних символічних зрушень у риториці монетарних чиновників
замовчувати темпи інфляції у Єврозоні удвічі вище таргету на рівні 4,0+% річних вже не вийде

а як тільки хтось із правління ЄЦБ виявить "стурбованість" інфляцією, то греблю ведмежих настроїв й прорве

технічно середньостроковий технічний малюночок як на мене підтримує саме такий розвиток подій.

ПС. тож я схильний узяти євро у довжину на якомусь діпчику перед засідаловом.
Востаннє редагувалось ЛОБ в Пон 25 жов, 2021 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:37

Нафта

головне питання руба - перспективи Великої Нафти

саме за неї я цілком спокійний, бо її вже не вдасться знову прибити донизу локдаунами, погрозами на адресу ОПЕК чи президентськими вербальними інтервенціями через накопичення структурних проблем із пропозицією енергоресурсів (окрім нафти, ще й природного газу та вугілля)

зниження видобутку у США, довгий період згоратння інвестицій у секторі (насамперед розвідка та буріння), вичерпання резервних потужностей блоку країн ОПЕК, висока фінансова дисципліна нафтових компаній (першочергове погашення боргів та виплати дивідендів замість CAPEX) - усе це разом обмежує потенціал зниження нафтових цін

та навпаки закладає основи для повернення ринкових цін вище позначки у $100 за барель.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:01

OIL MARKET: Goldman Sachs reckons that global oil demand has surpassed 99m barrel/day, and will "shortly hit its pre-COVID level of 100m b/d as Asia rebounds post the Delta wave"

країни Азії викуплять усі надлишки дешевої нафти з ростом наслення та добробуту.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:17

щодо EUR/USD

малюночок залишається актуальним !
  ЛОБ Додано: Сер 20 жов, 2021 12:46 написав:купуємо Євро по системі :

https://i.imgur.com/5iz8TW9.png

бажано із діапазону вигідних цін (як на малюночку) або вище за своїм робочим патерном, маржинальні зони використовуємо за орієнтир

стоп можна оптимізувати - або за відкатний мініимум (1,1572) або під контрольний мінімум сформованого патерну.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:52

  Gennadiy777 написав:
  ЛОБ написав:для зламу низхідної тенденції єврик має закрити день вище 1,1622 та порушити послідовність усе нижчих локальних максимумів (останній був на 1,1640)

після зламу тенденції та покращення технічного малюночку будемо розглядати по системі варіянти як знову зайти у довжину.



Ще може сходити на 1,1532, а потім вже вгору



1,1532 все ж таки під питанням, а вот 1,1585 вже є
Gennadiy777
 
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  #<1 ... 779780781782
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