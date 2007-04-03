RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 779780781782
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:34

Vic

Єврику достатньо крихітних символічних зрушень у риториці монетарних чиновників
замовчувати темпи інфляції у Єврозоні удвічі вище таргету на рівні 4,0+% річних вже не вийде

а як тільки хтось із правління ЄЦБ виявить "стурбованість" інфляцією, то греблю ведмежих настроїв й прорве

технічно середньостроковий технічний малюночок як на мене підтримує саме такий розвиток подій.

ПС. тож я схильний узяти євро у довжину на якомусь діпчику перед засідаловом.
Востаннє редагувалось ЛОБ в Пон 25 жов, 2021 13:38, всього редагувалось 1 раз.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11211
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:37

Нафта

головне питання руба - перспективи Великої Нафти

саме за неї я цілком спокійний, бо її вже не вдасться знову прибити донизу локдаунами, погрозами на адресу ОПЕК чи президентськими вербальними інтервенціями через накопичення структурних проблем із пропозицією енергоресурсів (окрім нафти, ще й природного газу та вугілля)

зниження видобутку у США, довгий період згоратння інвестицій у секторі (насамперед розвідка та буріння), вичерпання резервних потужностей блоку країн ОПЕК, висока фінансова дисципліна нафтових компаній (першочергове погашення боргів та виплати дивідендів замість CAPEX) - усе це разом обмежує потенціал зниження нафтових цін

та навпаки закладає основи для повернення ринкових цін вище позначки у $100 за барель.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11211
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:01

OIL MARKET: Goldman Sachs reckons that global oil demand has surpassed 99m barrel/day, and will "shortly hit its pre-COVID level of 100m b/d as Asia rebounds post the Delta wave"

країни Азії викуплять усі надлишки дешевої нафти з ростом наслення та добробуту.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11211
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:17

щодо EUR/USD

малюночок залишається актуальним !
  ЛОБ Додано: Сер 20 жов, 2021 12:46 написав:купуємо Євро по системі :

https://i.imgur.com/5iz8TW9.png

бажано із діапазону вигідних цін (як на малюночку) або вище за своїм робочим патерном, маржинальні зони використовуємо за орієнтир

стоп можна оптимізувати - або за відкатний мініимум (1,1572) або під контрольний мінімум сформованого патерну.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11211
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 20:52

  Gennadiy777 написав:
  ЛОБ написав:для зламу низхідної тенденції єврик має закрити день вище 1,1622 та порушити послідовність усе нижчих локальних максимумів (останній був на 1,1640)

після зламу тенденції та покращення технічного малюночку будемо розглядати по системі варіянти як знову зайти у довжину.



Ще може сходити на 1,1532, а потім вже вгору



1,1532 все ж таки під питанням, а вот 1,1585 вже є
Gennadiy777
 
Повідомлень: 44
З нами з: 01.08.21
Подякував: 165 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:11

щодо EUR/USD

Gennadiy777
у бичків є визначені технічні орієнтири - це 50% корекції локального висхідного росту, що відповідає 1,1596, та контрольна маржинальна зона 1,1581-1,1573 :

https://i.imgur.com/UTGXKOi.png

за дороговказ їм послуговує висхідна поточна тенденція з 19 Жовтня
варіянтів розвитку динаміки - безліч, сьогодні засідалово ЄЦБ, ніхто не очікує від тамтешніх монетарщиків ніякої підтримки для єврика

АЛЕ, для цього мандрівники на форі і винайшли дороговказ !
ЛОБ
 
Повідомлень: 11211
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:23

ЛОБ
Глава ЕЦБ Лагард: инфляция продолжит расти, затем снизится в 2022 году
Как заявила глава ЕЦБ Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания:
Импульс замедлился, но экономика еврозоны продолжает сильно расти
Влияние пандемии ослабло
Рост цен на энергию может сократить покупательную способность
Рост экономики должен превысить уровни, отмеченные до пандемии, к концу года
Кристин Лагард, глава ЕЦБ, добавила к своим предыдущим комментариям о перспективах монетарной политики следующее:

Фаза роста инфляции продлится дольше, чем предполагалось изначально.
Спрос на энергию растет быстрее, чем предложение.
Среднесрочная инфляция по-прежнему ниже целевого показателя в 2%.
Глава ЕЦБ Лагард: рыночные ожидания по повышению ставки не совпадают с политикой ЕЦБ

Как заявила глава ЕЦБ Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания:

Наш анализ показывает, что условия, необходимые для повышения ставки, не будут выполнены к тому моменту, как этого ожидают рынки
Замедление темпов покупок PEPP не является сворачиванием

Отже, маємо такий коментар + 2%ВВП в США замісь 2,7% і євро/дол доріс до 16,80. Що далі? "Далі буде" :D
Vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 239
З нами з: 15.08.07
Подякував: 17 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 779780781782
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Олежан і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8431, 8432, 8433
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
84326 211716104
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 16:56
Hrum
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 4087, 4088, 4089
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 22:34
40884 9203783
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 16:35
Хомякоид
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2822, 2823, 2824
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28237 12476419
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 16:08
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.