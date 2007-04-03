саме за неї я цілком спокійний, бо її вже не вдасться знову прибити донизу локдаунами, погрозами на адресу ОПЕК чи президентськими вербальними інтервенціями через накопичення структурних проблем із пропозицією енергоресурсів (окрім нафти, ще й природного газу та вугілля)
зниження видобутку у США, довгий період згоратння інвестицій у секторі (насамперед розвідка та буріння), вичерпання резервних потужностей блоку країн ОПЕК, висока фінансова дисципліна нафтових компаній (першочергове погашення боргів та виплати дивідендів замість CAPEX) - усе це разом обмежує потенціал зниження нафтових цін
та навпаки закладає основи для повернення ринкових цін вище позначки у $100 за барель.
Глава ЕЦБ Лагард: инфляция продолжит расти, затем снизится в 2022 году Как заявила глава ЕЦБ Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания: Импульс замедлился, но экономика еврозоны продолжает сильно расти Влияние пандемии ослабло Рост цен на энергию может сократить покупательную способность Рост экономики должен превысить уровни, отмеченные до пандемии, к концу года Кристин Лагард, глава ЕЦБ, добавила к своим предыдущим комментариям о перспективах монетарной политики следующее:
Фаза роста инфляции продлится дольше, чем предполагалось изначально. Спрос на энергию растет быстрее, чем предложение. Среднесрочная инфляция по-прежнему ниже целевого показателя в 2%. Глава ЕЦБ Лагард: рыночные ожидания по повышению ставки не совпадают с политикой ЕЦБ
Как заявила глава ЕЦБ Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания:
Наш анализ показывает, что условия, необходимые для повышения ставки, не будут выполнены к тому моменту, как этого ожидают рынки Замедление темпов покупок PEPP не является сворачиванием
Отже, маємо такий коментар + 2%ВВП в США замісь 2,7% і євро/дол доріс до 16,80. Що далі? "Далі буде"