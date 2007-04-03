Gennadiy777 написав:ЛОБ написав:ЛОБ Додано: Пон 25 жов, 2021 13:34 написав:Vic
Єврику достатньо крихітних символічних зрушень у риториці монетарних чиновників
замовчувати темпи інфляції у Єврозоні удвічі вище таргету на рівні 4,0+% річних вже не вийде
а як тільки хтось із правління ЄЦБ виявить "стурбованість" інфляцією, то греблю ведмежих настроїв й прорве
технічно середньостроковий технічний малюночок як на мене підтримує саме такий розвиток подій.
ПС. тож я схильний узяти євро у довжину на якомусь діпчику перед засідаловом.
ніхто не знає як воно буде у найближчому майбутньому - хоча б на пару годин уперед, не кажучи вже про дні й тижні
трейдеру може допомогти тільки володіння базовою економічною статистикою та самостійне раціональне мислення
не боюсь наврочити, бо мене завжди підстрахує обрана торгова система.
Встиг вчора добавити по 1,16 к тим що по 1,1550
якби ще писали, по яким сигналам чи патернам відкриваєте позиції...