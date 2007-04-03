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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 780781782783
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:11

  Gennadiy777 написав:
  ЛОБ написав:
  ЛОБ Додано: Пон 25 жов, 2021 13:34 написав:Vic

Єврику достатньо крихітних символічних зрушень у риториці монетарних чиновників
замовчувати темпи інфляції у Єврозоні удвічі вище таргету на рівні 4,0+% річних вже не вийде

а як тільки хтось із правління ЄЦБ виявить "стурбованість" інфляцією, то греблю ведмежих настроїв й прорве

технічно середньостроковий технічний малюночок як на мене підтримує саме такий розвиток подій.

ПС. тож я схильний узяти євро у довжину на якомусь діпчику перед засідаловом.

ніхто не знає як воно буде у найближчому майбутньому - хоча б на пару годин уперед, не кажучи вже про дні й тижні

трейдеру може допомогти тільки володіння базовою економічною статистикою та самостійне раціональне мислення

не боюсь наврочити, бо мене завжди підстрахує обрана торгова система.


Встиг вчора добавити по 1,16 к тим що по 1,1550

якби ще писали, по яким сигналам чи патернам відкриваєте позиції...
Vic
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