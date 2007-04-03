Ціна все ж таки пішла на 1,1532, тому прикрив останні позиції, хоч якийсь невеличкий плюс, але то таке, марна втрата часу. Хоча, также різко може піти вгору - чим більша інфляція, тим швидше піднімуть ставку (треба не прогавити цей момент, може вже зараз) Будемо чекати, бо є розрахунки, що євро повинно суттево зрости.
шпекулі відмовляються сприймати на віру пусті слова головині ЄЦБ це природньо, бо така недовіра відповідає тотальним негативним настроям по єврику, що склалися з моменту уведення у Єврозоні монетарної політики негативних % ставок NIPR з 2014 року
але це саме те, що бичкам і потрібно, бо шорти є паливом росту курсу на зламі forward guidance
ПС. без позицій по Євро (вибило на без-збитковому рівні), тож знову все спочатку.