Ціна все ж таки пішла на 1,1532, тому прикрив останні позиції, хоч якийсь невеличкий плюс, але то таке, марна втрата часу. Хоча, також різко може піти вгору - чим більша інфляція, тим швидше піднімуть ставку (треба не прогавити цей момент, може вже зараз) Будемо чекати, бо є розрахунки, що євро повинно суттево зрости.
Востаннє редагувалось Gennadiy777 в П'ят 29 жов, 2021 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Vic якби ще писали, по яким сигналам чи патернам відкриваєте позиції...
В основному, аналітична робота з фундаментом, графіками. Сигнали звичні - осцилятор MACD, лінії Боллінджера, рівні Фібоначчі. Останнім часом більшість патернів по євро не працюють, тому треба підходити комплексно, використовуючи сигнали, новини, економічні показники і математичні розрахунки.
Востаннє редагувалось Gennadiy777 в П'ят 29 жов, 2021 22:11, всього редагувалось 1 раз.
шпекулі відмовляються сприймати на віру пусті слова головині ЄЦБ це природньо, бо така недовіра відповідає тотальним негативним настроям по єврику, що склалися з моменту уведення у Єврозоні монетарної політики негативних % ставок NIPR з 2014 року
але це саме те, що бичкам і потрібно, бо шорти є паливом росту курсу на зламі forward guidance
ПС. без позицій по Євро (вибило на без-збитковому рівні), тож знову все спочатку.