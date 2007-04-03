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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 780781782783
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:11

  Gennadiy777 написав:
  ЛОБ написав:
  ЛОБ Додано: Пон 25 жов, 2021 13:34 написав:Vic

Єврику достатньо крихітних символічних зрушень у риториці монетарних чиновників
замовчувати темпи інфляції у Єврозоні удвічі вище таргету на рівні 4,0+% річних вже не вийде

а як тільки хтось із правління ЄЦБ виявить "стурбованість" інфляцією, то греблю ведмежих настроїв й прорве

технічно середньостроковий технічний малюночок як на мене підтримує саме такий розвиток подій.

ПС. тож я схильний узяти євро у довжину на якомусь діпчику перед засідаловом.

ніхто не знає як воно буде у найближчому майбутньому - хоча б на пару годин уперед, не кажучи вже про дні й тижні

трейдеру може допомогти тільки володіння базовою економічною статистикою та самостійне раціональне мислення

не боюсь наврочити, бо мене завжди підстрахує обрана торгова система.


Встиг вчора добавити по 1,16 к тим що по 1,1550

якби ще писали, по яким сигналам чи патернам відкриваєте позиції...
Vic
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:00

Re: Валютный рынок в мире

Ціна все ж таки пішла на 1,1532, тому прикрив останні позиції, хоч якийсь невеличкий плюс, але то таке, марна втрата часу. Хоча, також різко може піти вгору - чим більша інфляція, тим швидше піднімуть ставку (треба не прогавити цей момент, може вже зараз) Будемо чекати, бо є розрахунки, що євро повинно суттево зрости.
Востаннє редагувалось Gennadiy777 в П'ят 29 жов, 2021 22:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:35

Vic
якби ще писали, по яким сигналам чи патернам відкриваєте позиції...


В основному, аналітична робота з фундаментом, графіками. Сигнали звичні - осцилятор MACD, лінії Боллінджера, рівні Фібоначчі. Останнім часом більшість патернів по євро не працюють, тому треба підходити комплексно, використовуючи сигнали, новини, економічні показники і математичні розрахунки.
Востаннє редагувалось Gennadiy777 в П'ят 29 жов, 2021 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 19:43

щодо EUR/USD

1,1535

шпекулі відмовляються сприймати на віру пусті слова головині ЄЦБ
це природньо, бо така недовіра відповідає тотальним негативним настроям по єврику, що склалися з моменту уведення у Єврозоні монетарної політики негативних % ставок NIPR з 2014 року

але це саме те, що бичкам і потрібно, бо шорти є паливом росту курсу на зламі forward guidance

ПС. без позицій по Євро (вибило на без-збитковому рівні), тож знову все спочатку.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 20:19

Новый курсовой рейтинг и мировые тенденции: что происходит с валютами?

самые укрепившиеся и ослабевшие валюты октября, января-октября, с начала 2020 года
динамика индекса доллара, нефти

https://infobank.by/infolineview/novyj- ... valyutami/
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 06:50

щодо EUR/USD

Все одно баланс ризиків та переваг по Євро поблизу локальних мінімумів біля 1,1524 схиляється у бік довгих позицій

тож перезаходжу малим лотом по ринку 1,1548

після імовірного відвідування 1,1495 буду додавати більше.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 09:15

щодо EUR/USD

Євро утрамбовує стартовий майданчик ?

https://i.imgur.com/g73ZMEx.png
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 19:36

вже за півгодини Федрезерв намагатиметься налякати пропалених ринкових гравців своєю, перепрошую ... голою дупою

ставлю на "їжачків" ))

ПС. та золотих жучків !
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  #<1 ... 780781782783
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