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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 782783784785
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:46

Я готовий ризикнути та купити Євро на очікуваннях зміни голубиної риторики ЄЦБ

і це за сутністю не стільки "чутки", а більше як раціональний висновок.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:11

1,1575 курс спот на екрані

технічний малюночок очистився повноцінною та тривалою корекцією близько до стандартних 50%

але зазвичай перед справжнім розворотом маркет-мейкери організовують якийсь не очікуваний та різкий діпчик

проти цього сценарію у простих трейдерів немає ніяких засобів захисту, окрім самодисципліни й терпіння

певен вітчизняні готівкові гравці "динозаври" вже скирдують єврика у довжину, а ось технарі ще не можуть цього дозволити через далекий дорогий стоп (під 1,1500)

тож кожен вирішує свої проблеми самостійно, я за контроль ризиків та дисципліну.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:22

Схоже, що рецидив сподівань на жорсткіші наміри Федрезвістів боротися з ростом цін на підвищеній інфляційній статі з США і має забезпечити такий діпчик у EUR/USD

ну як боротися : бурмотіти з насупленими бровами, грозитися пальчиком на адресу нафтових босів, говорити про широкий арсенал засобів

дотик до 1,15 => strong Buy EUR
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:39

Бінго !

1,1545
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:48

  ЛОБ написав:
#EZ # GER Merkel advisers say ECB should communicate normalization strategy.

вибуховий ріст Євро - це зовсім не те, на що очікують фахові експерти та бізнесова громада не захеджованих комерсантів Єврозони !

ПС. прочитано на просторах твітера, джерела не вказуються

цікаво, коли це буде "ЄЦБ має повідомити стратегію нормалізації"...
Vic
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