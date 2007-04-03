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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 782783784785
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 12:46

Я готовий ризикнути та купити Євро на очікуваннях зміни голубиної риторики ЄЦБ

і це за сутністю не стільки "чутки", а більше як раціональний висновок.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:11

1,1575 курс спот на екрані

технічний малюночок очистився повноцінною та тривалою корекцією близько до стандартних 50%

але зазвичай перед справжнім розворотом маркет-мейкери організовують якийсь не очікуваний та різкий діпчик

проти цього сценарію у простих трейдерів немає ніяких засобів захисту, окрім самодисципліни й терпіння

певен вітчизняні готівкові гравці "динозаври" вже скирдують єврика у довжину, а ось технарі ще не можуть цього дозволити через далекий дорогий стоп (під 1,1500)

тож кожен вирішує свої проблеми самостійно, я за контроль ризиків та дисципліну.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:22

Схоже, що рецидив сподівань на жорсткіші наміри Федрезвістів боротися з ростом цін на підвищеній інфляційній статі з США і має забезпечити такий діпчик у EUR/USD

ну як боротися : бурмотіти з насупленими бровами, грозитися пальчиком на адресу нафтових босів, говорити про широкий арсенал засобів

дотик до 1,15 => strong Buy EUR
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:39

Бінго !

1,1545
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:48

  ЛОБ написав:
#EZ # GER Merkel advisers say ECB should communicate normalization strategy.

вибуховий ріст Євро - це зовсім не те, на що очікують фахові експерти та бізнесова громада не захеджованих комерсантів Єврозони !

ПС. прочитано на просторах твітера, джерела не вказуються

цікаво, коли це буде "ЄЦБ має повідомити стратегію нормалізації"...
Vic
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:48

щодо Великої Нафти

Every single day, the world consumes about 100 million barrels and demand is now back to pre-COVID levels despite jet fuel usage (8 per cent of total use) remaining weak due to lingering inconveniences such as quarantines and expensive testing requirements.
According to the BP Statistical Review, of the 100 million barrels per day of daily usage, 60 million are for transportation (27 million by cars, 18 million in heavy hauling trucks, 8 million in planes, and the rest in ships and public transit).
Just how big of a feat will it be to convert a staggering 1.45 billion vehicles, 29,000 aircraft, and 54,000 ships to renewable fuel sources and what is the timeline for them to reach critical scale?

дуже корисна та узагальнення інформація про спроживання Нафти
https://financialpost.com/commodities/e ... gy-reality
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:12

щодо EUR/USD

1,1511 - відскок +15 ппс

маркет-мейкери скорочують період очікування та полегшують прогнозування
купую Євро на 1 повний лот, залишаючи маржу для додавання ще трошки нижче

ПС. перезаходжу у довжину по AUD.
ЛОБ
 
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  #<1 ... 782783784785
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