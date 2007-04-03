Я готовий ризикнути та купити Євро на очікуваннях зміни голубиної риторики ЄЦБ
і це за сутністю не стільки "чутки", а більше як раціональний висновок.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лис, 2021 12:46
Я готовий ризикнути та купити Євро на очікуваннях зміни голубиної риторики ЄЦБ
і це за сутністю не стільки "чутки", а більше як раціональний висновок.
Додано: Сер 10 лис, 2021 13:11
1,1575 курс спот на екрані
технічний малюночок очистився повноцінною та тривалою корекцією близько до стандартних 50%
але зазвичай перед справжнім розворотом маркет-мейкери організовують якийсь не очікуваний та різкий діпчик
проти цього сценарію у простих трейдерів немає ніяких засобів захисту, окрім самодисципліни й терпіння
певен вітчизняні готівкові гравці "динозаври" вже скирдують єврика у довжину, а ось технарі ще не можуть цього дозволити через далекий дорогий стоп (під 1,1500)
тож кожен вирішує свої проблеми самостійно, я за контроль ризиків та дисципліну.
Додано: Сер 10 лис, 2021 15:22
Схоже, що рецидив сподівань на жорсткіші наміри Федрезвістів боротися з ростом цін на підвищеній інфляційній статі з США і має забезпечити такий діпчик у EUR/USD
ну як боротися : бурмотіти з насупленими бровами, грозитися пальчиком на адресу нафтових босів, говорити про широкий арсенал засобів
дотик до 1,15 => strong Buy EUR
Додано: Сер 10 лис, 2021 15:48
цікаво, коли це буде "ЄЦБ має повідомити стратегію нормалізації"...
Додано: Сер 10 лис, 2021 17:48
щодо Великої Нафти
дуже корисна та узагальнення інформація про спроживання Нафти
Додано: Сер 10 лис, 2021 18:12
щодо EUR/USD
1,1511 - відскок +15 ппс
маркет-мейкери скорочують період очікування та полегшують прогнозування
купую Євро на 1 повний лот, залишаючи маржу для додавання ще трошки нижче
ПС. перезаходжу у довжину по AUD.
Додано: Сер 10 лис, 2021 20:19
щодо EUR/USD
оновлення локальних мінімумів аж до 1,1482
спрацював ордер buy limit 1,1495 на другий транш
частина розрахунку здійснилася.
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