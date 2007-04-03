Валютный рынок в мире
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 лис, 2021 12:46
Я готовий ризикнути та купити Євро на очікуваннях зміни голубиної риторики ЄЦБ
і це за сутністю не стільки "чутки", а більше як раціональний висновок.
ЛОБ
Повідомлень: 11234
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1457 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лис, 2021 13:11
1,1575 курс спот на екрані технічний малюночок очистився повноцінною та тривалою корекцією близько до стандартних 50% але зазвичай перед справжнім розворотом маркет-мейкери організовують якийсь не очікуваний та різкий діпчик проти цього сценарію у простих трейдерів немає ніяких засобів захисту, окрім самодисципліни й терпіння певен вітчизняні готівкові гравці "динозаври" вже скирдують єврика у довжину, а ось технарі ще не можуть цього дозволити через далекий дорогий стоп (під 1,1500) тож кожен вирішує свої проблеми самостійно, я за контроль ризиків та дисципліну.
ЛОБ
Повідомлень: 11234
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1457 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лис, 2021 15:22
Схоже, що рецидив сподівань на жорсткіші наміри Федрезвістів боротися з ростом цін на підвищеній інфляційній статі з США і має забезпечити такий діпчик у EUR/USD
ну як боротися : бурмотіти з насупленими бровами, грозитися пальчиком на адресу нафтових босів, говорити про широкий арсенал засобів дотик до 1,15 => strong Buy EUR
ЛОБ
Повідомлень: 11234
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1457 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лис, 2021 15:39
Бінго !
1,1545
ЛОБ
Повідомлень: 11234
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1457 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лис, 2021 15:48
ЛОБ написав:
#EZ # GER Merkel advisers say ECB should communicate normalization strategy.
вибуховий ріст Євро - це зовсім не те, на що очікують фахові експерти та бізнесова громада не захеджованих комерсантів Єврозони !
ПС. прочитано на просторах твітера, джерела не вказуються
цікаво, коли це буде "ЄЦБ має повідомити стратегію нормалізації"...
Vic
Повідомлень: 242
З нами з: 15.08.07
Подякував: 17 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лис, 2021 17:48
, the world consumes about Every single day and demand is now back to pre-COVID levels despite jet fuel usage (8 per cent of total use) remaining weak due to lingering inconveniences such as quarantines and expensive testing requirements. 100 million barrels According to the BP Statistical Review, of the 100 million barrels per day of daily usage, 60 million are for transportation (27 million by cars, 18 million in heavy hauling trucks, 8 million in planes, and the rest in ships and public transit). Just how big of a feat will it be to convert a staggering , 1.45 billion vehicles , and 29,000 aircraft to renewable fuel sources and what is the timeline for them to reach critical scale? 54,000 ships
дуже корисна та узагальнення інформація про спроживання Нафти
https://financialpost.com/commodities/e ... gy-reality
ЛОБ
Повідомлень: 11234
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1457 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лис, 2021 18:12
- відскок +15 ппс 1,1511 маркет-мейкери скорочують період очікування та полегшують прогнозування купую Євро на 1 повний лот, залишаючи маржу для додавання ще трошки нижче ПС. перезаходжу у довжину по AUD.
ЛОБ
Повідомлень: 11234
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1457 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 лис, 2021 20:19
оновлення локальних мінімумів аж до
1,1482 спрацював ордер buy limit 1,1495 на другий транш частина розрахунку здійснилася.
ЛОБ
Повідомлень: 11234
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1457 раз.
Профіль
Додано: Чет 11 лис, 2021 09:36
ніщо не стало для нас сюрпризом. проте курс поки що вперто слідує за "отруєним" сценарієм !
https://i.imgur.com/Mc4RH12.png ЛОБ Додано: Сер 13 жов, 2021 10:04 написав:
очікувані 3 (Три) основні варіянти розвитку курсової динаміки :
https://i.imgur.com/ovTE9uw.png
тільки 2 (два) з них передбачають спроби стати на купівлю у довжину
третій
"отруєний"
варіянт виключає будь який лонг
у мене немає ніякого бажання щось вгадувати, одного чіткого прогнозу теж намає (немає сенсу), я нічого не знаю про найближче майбутнє )) проте не переймаюсь як воно все станеться
намагатимусь діяти схематично за варіятивним сценарієм
можливі точки на вхід позначено кружечками на стрілочках.
ПС. але з тестом "червоний" мені імпонує найбільше. 1,1495
ПС. європатріоти приймають цей виклик ))
ЛОБ
Повідомлень: 11234
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1457 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
84751
213043339
42754
9940772
Чет 11 лис, 2021 09:48 Hotab
28573
13570420