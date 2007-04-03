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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 783784785786
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:09

щодо EUR/USD

EUR 11-Nov-21 weekly :

https://i.imgur.com/DrfpdyD.jpg
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:22

щодо EUR/USD

що має статися, щоб єврик розвернувся :

https://i.imgur.com/VRvydE2.png

ну зовсім вже фантастичний сценарій, у яких ніхто не вірить
ПС. звісно і я також.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:13

щодо Новозеландського Доляра (NZD/USD)

  ЛОБ Додано: Пон 20 вер, 2021 17:01 написав:теж бай, хоча корекція може пройти ще трошки нижче :

https://i.imgur.com/3n30wSz.png

безсумнівно, бай ківі на середньострок !
  ЛОБ Додано: Сер 06 жов, 2021 14:08 написав:купуємо ківі по ринку 0,6896 за поточною висхідною тенденцію:

https://i.imgur.com/bcHzVy1.png

бичкам дають прийнятний відкат на підвищенні РБНЗ базової % ставки на +0,25%
дещо абсурдно й неочікувано, але дякувати кукелам будемо пізніше ))
стоп на закритті дня нижче 0,6851
  ЛОБ Додано: Пон 18 жов, 2021 10:14 написав:десь так і сталося як гадалося :

https://i.imgur.com/fLOxv0u.png

куди ж без оманного оновлення низів та критичної корекції розворотного імпульсу більше ніж на 78,6% !!!

знову ківі у зоні купівлі :

https://i.imgur.com/jVrwXFo.png

ріст ринкових % ставок у NZD повертає його до кагорти валют "carry trade"
10-ти річні державні облігації Нов. Зеландії мають порівняно високу доходність 2,56% річних - другу найвищу після Мексики посеред мажорів FX G10
ЛОБ
 
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