Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лис, 2021 12:09
ЛОБ
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:22
що має статися, щоб єврик розвернувся :
https://i.imgur.com/VRvydE2.png
ну зовсім вже фантастичний сценарій, у яких ніхто не вірить
ПС. звісно і я також.
ЛОБ
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ Додано: Пон 20 вер, 2021 17:01 написав:
теж бай, хоча корекція може пройти ще трошки нижче :
https://i.imgur.com/3n30wSz.png
безсумнівно, бай ківі на середньострок !
ЛОБ Додано: Сер 06 жов, 2021 14:08 написав:
купуємо ківі по ринку
0,6896
за поточною висхідною тенденцію:
https://i.imgur.com/bcHzVy1.png
бичкам дають прийнятний відкат на підвищенні РБНЗ базової % ставки на +0,25%
дещо абсурдно й неочікувано, але дякувати кукелам будемо пізніше ))
стоп на закритті дня нижче
0,6851 ЛОБ Додано: Пон 18 жов, 2021 10:14 написав:
десь так і сталося як гадалося :
https://i.imgur.com/fLOxv0u.png
куди ж без оманного оновлення низів та критичної корекції розворотного імпульсу більше ніж на 78,6% !!!
знову ківі у зоні купівлі :
https://i.imgur.com/jVrwXFo.png
ріст ринкових % ставок у NZD повертає його до кагорти валют "carry trade"
10-ти річні державні облігації Нов. Зеландії мають порівняно високу доходність 2,56% річних - другу найвищу після Мексики посеред мажорів FX G10
ЛОБ
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Додано: Вів 16 лис, 2021 08:29
1,1359 гуманітарна криза на кордоні ЄС з Білоруссю, газова війна навколо постачання природного газу з РФ - усе це також трактується як прямий негатив для Євро і кінця краю цьому не видно. ПС. єврик стоп, осі у роботі.
ЛОБ
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:33
ЛОБ написав: 1,1359
гуманітарна криза на кордоні ЄС з Білоруссю, газова війна навколо постачання природного газу з РФ - усе це також трактується як прямий негатив для Євро
і кінця краю цьому не видно.
ПС. єврик стоп, осі у роботі.
Так что, тренд по евро восходящий до сих пор? Понимаю.
Разница в учетных ставках тоже фигня, не действует на евро-доллар никак?
Пожаловался на меня, забанил? А мог бы хотя бы прислушаться и не вводить в заблуждение своего одного читателя, точно не спекулирующего на евродолларе. Иначе он бы тебя проклял.
Хотя где он?
buratinyo
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