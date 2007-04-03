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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 783784785786
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:09

щодо EUR/USD

EUR 11-Nov-21 weekly :

https://i.imgur.com/DrfpdyD.jpg
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:22

щодо EUR/USD

що має статися, щоб єврик розвернувся :

https://i.imgur.com/VRvydE2.png

ну зовсім вже фантастичний сценарій, у яких ніхто не вірить
ПС. звісно і я також.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:13

щодо Новозеландського Доляра (NZD/USD)

  ЛОБ Додано: Пон 20 вер, 2021 17:01 написав:теж бай, хоча корекція може пройти ще трошки нижче :

https://i.imgur.com/3n30wSz.png

безсумнівно, бай ківі на середньострок !
  ЛОБ Додано: Сер 06 жов, 2021 14:08 написав:купуємо ківі по ринку 0,6896 за поточною висхідною тенденцію:

https://i.imgur.com/bcHzVy1.png

бичкам дають прийнятний відкат на підвищенні РБНЗ базової % ставки на +0,25%
дещо абсурдно й неочікувано, але дякувати кукелам будемо пізніше ))
стоп на закритті дня нижче 0,6851
  ЛОБ Додано: Пон 18 жов, 2021 10:14 написав:десь так і сталося як гадалося :

https://i.imgur.com/fLOxv0u.png

куди ж без оманного оновлення низів та критичної корекції розворотного імпульсу більше ніж на 78,6% !!!

знову ківі у зоні купівлі :

https://i.imgur.com/jVrwXFo.png

ріст ринкових % ставок у NZD повертає його до кагорти валют "carry trade"
10-ти річні державні облігації Нов. Зеландії мають порівняно високу доходність 2,56% річних - другу найвищу після Мексики посеред мажорів FX G10
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 08:29

1,1359

гуманітарна криза на кордоні ЄС з Білоруссю, газова війна навколо постачання природного газу з РФ - усе це також трактується як прямий негатив для Євро

і кінця краю цьому не видно.

ПС. єврик стоп, осі у роботі.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:33

  ЛОБ написав:1,1359

гуманітарна криза на кордоні ЄС з Білоруссю, газова війна навколо постачання природного газу з РФ - усе це також трактується як прямий негатив для Євро

і кінця краю цьому не видно.

ПС. єврик стоп, осі у роботі.

Так что, тренд по евро восходящий до сих пор? Понимаю.

Разница в учетных ставках тоже фигня, не действует на евро-доллар никак?

Пожаловался на меня, забанил? А мог бы хотя бы прислушаться и не вводить в заблуждение своего одного читателя, точно не спекулирующего на евродолларе. Иначе он бы тебя проклял. :) Хотя где он?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:06

щодо EUR/USD

система констатує збереження низхідного тиску :

https://i.imgur.com/HszuFrU.png

відхилення від обраної статистично достовірної системи карається позбавлення грошей.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:01

Re: Валютный рынок в мире

Рынок облигаций неправильно понимает Федеральную резервную систему, закладывая ожидания повышения процентных ставок на ближнем конце кривой доходности уже на середину 2022 г. в условиях высокой инфляции, сказала Прия Мисра из TD Securities.

«Рынок закладывает в цены первое повышение ставок буквально сразу после завершения сворачивания выкупа, — сказала во вторник в интервью Блумберг ТВ Мисра, глобальный руководитель стратегии по ставкам. — Мы считаем, что Covid сильно влияет на инфляцию, которая начнет сбавлять обороты. Темпы роста замедлятся, а инфляция достигнет пика».

TD не ждет, что ФРС повысит ставки раньше конца 2023 г., тогда как спред доходности двух- и 10-летних UST на прошлой неделе сузился до минимальных с августа 97 б.п., поскольку трейдеры сдвинули на более ранний срок ожидания ужесточения ФРС.

«Для нас не очевидно, что ФРС резко сменит тактику и начнет агрессивно повышать ставки, — сказала Мисра. — На самом деле, мы ждем первого повышения ставки намного позже сроков, которые закладывает в цены рынок».
Vic
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:05

Vic
у мене навіть немає думки шукати у мережі що хто думає про курс Євро
доларові % ставки та правильність оцінки ринком подальших дій ФРС
та ще й десь на російських сайтах, що займаються компіляцією.

ПС. не сприймайте за персональний випад.
ЛОБ
 
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