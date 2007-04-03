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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лис, 2021 12:09
щодо EUR/USD
EUR 11-Nov-21 weekly :
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:22
щодо EUR/USD
що має статися, щоб єврик розвернувся :
ну зовсім вже фантастичний сценарій, у яких ніхто не вірить
ПС. звісно і я також.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:13
щодо Новозеландського Доляра (NZD/USD)
знову ківі у зоні купівлі :
ріст ринкових % ставок у NZD повертає його до кагорти валют "carry trade"
10-ти річні державні облігації Нов. Зеландії мають порівняно високу доходність 2,56% річних - другу найвищу після Мексики посеред мажорів FX G10
Додано: Вів 16 лис, 2021 08:29
1,1359
гуманітарна криза на кордоні ЄС з Білоруссю, газова війна навколо постачання природного газу з РФ - усе це також трактується як прямий негатив для Євро
і кінця краю цьому не видно.
ПС. єврик стоп, осі у роботі.
Додано: Вів 16 лис, 2021 14:33
Так что, тренд по евро восходящий до сих пор? Понимаю.
Разница в учетных ставках тоже фигня, не действует на евро-доллар никак?
Пожаловался на меня, забанил? А мог бы хотя бы прислушаться и не вводить в заблуждение своего одного читателя, точно не спекулирующего на евродолларе. Иначе он бы тебя проклял. Хотя где он?
Додано: Сер 17 лис, 2021 12:06
щодо EUR/USD
система констатує збереження низхідного тиску :
відхилення від обраної статистично достовірної системи карається позбавлення грошей.
Додано: Сер 17 лис, 2021 14:01
Re: Валютный рынок в мире
Рынок облигаций неправильно понимает Федеральную резервную систему, закладывая ожидания повышения процентных ставок на ближнем конце кривой доходности уже на середину 2022 г. в условиях высокой инфляции, сказала Прия Мисра из TD Securities.
«Рынок закладывает в цены первое повышение ставок буквально сразу после завершения сворачивания выкупа, — сказала во вторник в интервью Блумберг ТВ Мисра, глобальный руководитель стратегии по ставкам. — Мы считаем, что Covid сильно влияет на инфляцию, которая начнет сбавлять обороты. Темпы роста замедлятся, а инфляция достигнет пика».
TD не ждет, что ФРС повысит ставки раньше конца 2023 г., тогда как спред доходности двух- и 10-летних UST на прошлой неделе сузился до минимальных с августа 97 б.п., поскольку трейдеры сдвинули на более ранний срок ожидания ужесточения ФРС.
«Для нас не очевидно, что ФРС резко сменит тактику и начнет агрессивно повышать ставки, — сказала Мисра. — На самом деле, мы ждем первого повышения ставки намного позже сроков, которые закладывает в цены рынок».
Додано: Чет 18 лис, 2021 10:05
Vic
у мене навіть немає думки шукати у мережі що хто думає про курс Євро
доларові % ставки та правильність оцінки ринком подальших дій ФРС
та ще й десь на російських сайтах, що займаються компіляцією.
ПС. не сприймайте за персональний випад.
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