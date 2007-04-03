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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 19:27
ЛОБ написав:
на денних інтервалах намалювалася цікава свічечка повної зупинки низхідної динаміки - "hanging man" з довгою тінню знизу
...
другий позитивний день для євро-патріотів :https://i.imgur.com/UXtH5wU.png
биче поглинення після зупинки.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:51
ЛОБ написав: ЛОБ написав:
на денних інтервалах намалювалася цікава свічечка повної зупинки низхідної динаміки - "hanging man" з довгою тінню знизу
...
другий позитивний день для євро-патріотів :https://i.imgur.com/UXtH5wU.png
биче поглинення після зупинки.
Додаткові плюси для євро - індикатор MACD розвернувся на зростання на денному графіку, Фібу 61 не пройшли на тижневому, заявки по безробіттю США вийшли трохи гірше очікуваних
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