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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 19:27
ЛОБ написав:
на денних інтервалах намалювалася цікава свічечка повної зупинки низхідної динаміки - "hanging man" з довгою тінню знизу
...
другий позитивний день для євро-патріотів :https://i.imgur.com/UXtH5wU.png
биче поглинення після зупинки.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 21:51
ЛОБ написав: ЛОБ написав:
на денних інтервалах намалювалася цікава свічечка повної зупинки низхідної динаміки - "hanging man" з довгою тінню знизу
...
другий позитивний день для євро-патріотів :https://i.imgur.com/UXtH5wU.png
биче поглинення після зупинки.
Додаткові плюси для євро - індикатор MACD розвернувся на зростання на денному графіку, Фібу 61 не пройшли на тижневому, заявки по безробіттю США вийшли трохи гірше очікуваних
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Gennadiy777
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:46
не одразу й помітив, що учорашнє закриття на 1,1372
розвернуло поточну тенденцію нагору :https://i.imgur.com/OYsaqMH.png
шукаємо довжину за стрілочками від кожної з контрольних зон
дійсно я вже менше довіряю своїй інтуїції аніж системі ))
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ЛОБ
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:53
Gennadiy777 написав:
Додаткові плюси для євро - індикатор MACD розвернувся на зростання на денному графіку, Фібу 61 не пройшли на тижневому, заявки по безробіттю США вийшли трохи гірше очікуваних
не слідкую за технічними індикаторами (окрім mа 55+200), дякую що підказали, а ось відпрацювання фібо-корекції біля 61,80% має щось означати
цей рівень є на сітці практично у всіх трейдерів, тож всі вони чекають на підтвердження аби розвернути голоблі на Північ
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:02
другу жирну стрілочку із зеленої зони випадково накреслив якраз від 61,80%
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П'ят 19 лис, 2021 10:00
IgA
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