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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 784785786787
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:27

щодо EUR/USD

  ЛОБ написав:на денних інтервалах намалювалася цікава свічечка повної зупинки низхідної динаміки - "hanging man" з довгою тінню знизу
...

другий позитивний день для євро-патріотів :

https://i.imgur.com/UXtH5wU.png

биче поглинення після зупинки.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:51

  ЛОБ написав:
  ЛОБ написав:на денних інтервалах намалювалася цікава свічечка повної зупинки низхідної динаміки - "hanging man" з довгою тінню знизу
...

другий позитивний день для євро-патріотів :

https://i.imgur.com/UXtH5wU.png

биче поглинення після зупинки.



Додаткові плюси для євро - індикатор MACD розвернувся на зростання на денному графіку, Фібу 61 не пройшли на тижневому, заявки по безробіттю США вийшли трохи гірше очікуваних
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:46

щодо EUR/USD

не одразу й помітив, що учорашнє закриття на 1,1372 розвернуло поточну тенденцію нагору :

https://i.imgur.com/OYsaqMH.png

шукаємо довжину за стрілочками від кожної з контрольних зон
дійсно я вже менше довіряю своїй інтуїції аніж системі ))
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:53

  Gennadiy777 написав:Додаткові плюси для євро - індикатор MACD розвернувся на зростання на денному графіку, Фібу 61 не пройшли на тижневому, заявки по безробіттю США вийшли трохи гірше очікуваних

не слідкую за технічними індикаторами (окрім mа 55+200), дякую що підказали, а ось відпрацювання фібо-корекції біля 61,80% має щось означати

цей рівень є на сітці практично у всіх трейдерів, тож всі вони чекають на підтвердження аби розвернути голоблі на Північ
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:02

щодо EUR/USD

другу жирну стрілочку із зеленої зони випадково накреслив якраз від 61,80%
  ЛОБ Додано: Пон 20 вер, 2021 11:05 написав:Тактичний розклад по Євро на денних інтервалах

https://i.imgur.com/sUnlpTT.png

натякає на цілком конструктивну перспективу росту, а ось низхідна поточна тенденція викликає сіру нудьгу (ігнор) :

https://i.imgur.com/alwNzOc.png
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:41

  ЛОБ написав:1,1372 розвернуло поточну тенденцію нагору :


этот лоб сломался несите другого
serp6769
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