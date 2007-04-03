другий позитивний день для євро-патріотів :
биче поглинення після зупинки.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 19:27
щодо EUR/USD
другий позитивний день для євро-патріотів :
биче поглинення після зупинки.
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:51
Додаткові плюси для євро - індикатор MACD розвернувся на зростання на денному графіку, Фібу 61 не пройшли на тижневому, заявки по безробіттю США вийшли трохи гірше очікуваних
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:46
щодо EUR/USD
не одразу й помітив, що учорашнє закриття на 1,1372 розвернуло поточну тенденцію нагору :
шукаємо довжину за стрілочками від кожної з контрольних зон
дійсно я вже менше довіряю своїй інтуїції аніж системі ))
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:53
не слідкую за технічними індикаторами (окрім mа 55+200), дякую що підказали, а ось відпрацювання фібо-корекції біля 61,80% має щось означати
цей рівень є на сітці практично у всіх трейдерів, тож всі вони чекають на підтвердження аби розвернути голоблі на Північ
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:02
щодо EUR/USD
другу жирну стрілочку із зеленої зони випадково накреслив якраз від 61,80%
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:41
Додано: Суб 20 лис, 2021 21:51
Re: Валютный рынок в мире
Знову вилізла ця дама на трибуну з своїми голубиними піснями, але ніхто вже не реагує - курс опустився до 1,1250 і зразу відскочив. Жадібності немає межі, незабаром вона поміняє свою риторику на яструбинну...
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