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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 785786787788
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:25

  Gennadiy777 написав:
  ЛОБ написав:U.S. Warns Allies of Possible Russian Incursion as Troops Amass Near Ukraine
https://www.nytimes.com/2021/11/19/us/p ... ation.html

наближення великої війни у Європі не залишає конкурентів для бакса

знаючи з історії, наскільки жорстокий на цинічним є державний устрій сраної Московії, я ні на хвилину не сумніваюсь у війні України з Росією.


Так війна і так уже іде 7 років. Навесні також був рух біля кордонів, і що?
Наша війна за великим рахунком не зачепила Європу допоки епіцентр подій не наблизився безпосередньо до кордонів Євросоюзу - Литви та Польщі.
Північний Потік-2 презентувався Німеччиною як бізнес проект, але після вибухового та рекордного росту цін на природний газ, усе більше екпертів закордоном розуміють, наскільки агресія РФ проти України тісно пов'язана з повномасштабною війною запутінської Росії проти Європи на усіх фронтах : вбивство окремих громадян, підкуп політиків та цілих країн (Сербія, Угорщина, Болгарія), постійна дезинформація та пропагандиська брехня.

Європа раптово "прокинулася" і одразу на війні

вийшли практично одночасно докладні статі у Нью-Йорк таймс та на Блумрезі про дані розвідки США про підготовку Росією планів вторгнення на січень-лютий 2022 року з очікуваними напрямками ударів, чисельною оцінкою військ та іншими цікавими подробицями (зокрема про не публічну роботу з резервістами).
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:40

  Vic написав:Думаю, що фактор повномасштабного вторгнення у впливі на курс притягнутий за вуха. Про воєнні варіанти тут: https://youtu.be/teFgd4yexEI

моя відповідь - на ціновому графіку Польського Злотого (USDPLN) :

https://i.imgur.com/fxMVH1M.png

і це не зважаючи на нещодавне підвищення 04/11 базової % ставки Народним Банком Польщі одразу на +0,75% - з 0,5% до 1,25% річних
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:51

перепризначення Джерома Паувела головою ФРС США ще на один 4-х річний термін має призвести до продажу доляра одразу коли осяде геополітичний пил навколо Європи.
ЛОБ
 
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  #<1 ... 785786787788
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