наближення великої війни у Європі не залишає конкурентів для бакса
знаючи з історії, наскільки жорстокий на цинічним є державний устрій сраної Московії, я ні на хвилину не сумніваюсь у війні України з Росією.
Так війна і так уже іде 7 років. Навесні також був рух біля кордонів, і що?
Наша війна за великим рахунком не зачепила Європу допоки епіцентр подій не наблизився безпосередньо до кордонів Євросоюзу - Литви та Польщі. Північний Потік-2 презентувався Німеччиною як бізнес проект, але після вибухового та рекордного росту цін на природний газ, усе більше екпертів закордоном розуміють, наскільки агресія РФ проти України тісно пов'язана з повномасштабною війною запутінської Росії проти Європи на усіх фронтах : вбивство окремих громадян, підкуп політиків та цілих країн (Сербія, Угорщина, Болгарія), постійна дезинформація та пропагандиська брехня.
Європа раптово "прокинулася" і одразу на війні
вийшли практично одночасно докладні статі у Нью-Йорк таймс та на Блумрезі про дані розвідки США про підготовку Росією планів вторгнення на січень-лютий 2022 року з очікуваними напрямками ударів, чисельною оцінкою військ та іншими цікавими подробицями (зокрема про не публічну роботу з резервістами).