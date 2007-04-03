Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 лис, 2021 09:02
ЛОБ Додано: Вів 23 лис, 2021 12:29 написав:
євро-бички спокійно пожовують тістечка під липовий чай:
https://i.imgur.com/6DkGZQa.png
тільки після формування чогось подібного на малюночку будемо й ми розглядати якісь перспективни ідеї на купівлю. насьогодні поза ринком.
Відповідь на запитання : коли купувати Євро ? https://i.imgur.com/tClTQTP.png
на постійному оновленні мінімумів контрольні маржинальні зони перебудовуються нижче (бо вони розраховуються саме від локальних екстремумів)
тож купувати євро дозволяється тільки пілся зламу низхідної поточної тенденції - із закриттям вище над контрольної зоною, що зазвичай свідчить про вичерпання маржі найслабших гравців
усе максимально просто. слідуємо за системою.
ЛОБ
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Додано: Чет 25 лис, 2021 10:18
ЛОБ написав: ЛОБ Додано: Вів 23 лис, 2021 12:29 написав:
євро-бички спокійно пожовують тістечка під липовий чай:
https://i.imgur.com/6DkGZQa.png
тільки після формування чогось подібного на малюночку будемо й ми розглядати якісь перспективни ідеї на купівлю. насьогодні поза ринком.
Відповідь на запитання : коли купувати Євро ? https://i.imgur.com/tClTQTP.png
на постійному оновленні мінімумів контрольні маржинальні зони перебудовуються нижче (бо вони розраховуються саме від локальних екстремумів)
тож купувати євро дозволяється тільки пілся зламу низхідної поточної тенденції - із закриттям вище над контрольної зоною, що зазвичай свідчить про вичерпання маржі найслабших гравців
усе максимально просто. слідуємо за системою.
Як поясните фальстарт?
ЛОБ написав:
не одразу й помітив, що учорашнє закриття на
1,1372
розвернуло поточну тенденцію нагору :
https://i.imgur.com/OYsaqMH.png
шукаємо довжину за стрілочками від кожної з контрольних зон
дійсно я вже менше довіряю своїй інтуїції аніж системі ))
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Додано: Чет 25 лис, 2021 10:30
Zebra пояснення не мають сенсу для трейдера. ПС. стоп усе пояснює.
ЛОБ
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 13:20
"В Южной Африке взлетел «Черный лебедь»
Появление самого опасного варианта коронавируса обрушило рынки. Иена растет, рэнд и австралиец рушатся, поскольку новый вариант стимулирует бегство в безопасность Южноафриканские ученые заявили в четверг, что они обнаружили новый вариант 19, который имел "очень необычное созвездие" мутаций, которые вызывали беспокойство, потому что они могли помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать его более передающимся. С тех пор он был найден в Ботсване и Гонконге. Иена, основная валюта-убежище, выросла, в то время как южноафриканский ранд и чувствительный к риску австралийский доллар упали в пятницу, так как инвесторы искали спасения после обнаружения нового варианта коронавируса, который может противостоять существующим вакцинам."
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 13:54
Чого тільки не вигадають медійники на замовлення кукелів аби тільки збити нафтові ціни.
ЛОБ
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 13:58
1,1295 значення має тільки те, де курс Євро втримається на закритті дня/тижня, а не наскільки високо він може ситуативно злетіти на закритті шортів.
ЛОБ
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Додано: Пон 29 лис, 2021 09:06
ЛОБ Додано: Вів 23 лис, 2021 12:29 написав:
євро-бички спокійно пожовують тістечка під липовий чай:
https://i.imgur.com/6DkGZQa.png
тільки після формування чогось подібного на малюночку будемо й ми розглядати якісь перспективни ідеї на купівлю. насьогодні поза ринком.
ЛОБ Додано: Чет 25 лис, 2021 09:02 написав: Відповідь на запитання : коли купувати Євро ? https://i.imgur.com/tClTQTP.png
на постійному оновленні мінімумів контрольні маржинальні зони перебудовуються нижче (бо вони розраховуються саме від локальних екстремумів)
тож купувати євро дозволяється тільки пілся зламу низхідної поточної тенденції - із закриттям вище над контрольної зоною, що зазвичай свідчить про вичерпання маржі найслабших гравців
усе максимально просто. слідуємо за системою.
На закритті П'ятниці біля
1,1322
поточна тенденція змінилася на висхідну :
https://i.imgur.com/4q4ik8q.png
купуємо з відкату у діапазоні вигідних цін
мій очікуваний варіянт зображено на малюночку.
ЛОБ
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Додано: Пон 29 лис, 2021 13:18
ЛОБ написав:
Чого тільки не вигадають медійники на замовлення кукелів аби тільки збити нафтові ціни.
тим більше золото впало
Vic
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Додано: Пон 29 лис, 2021 19:13
ЛОБ написав:
усе максимально просто. слідуємо за системою.
На закритті П'ятниці біля
1,1322
поточна тенденція змінилася на висхідну :
https://i.imgur.com/4q4ik8q.png
купуємо з відкату у діапазоні вигідних цін
мій очікуваний варіянт зображено на малюночку.[/quote]
Я вот купил в этот момент на наличке по 1.1208, но что-то покупка не радует, Евро опять носом клюет. Что-то не сильно похоже, что нисходящий тренд переломлен.
kluychkooleg
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Додано: Сер 01 гру, 2021 09:20
ЛОБ Додано: Пон 29 лис, 2021 09:06 написав:
На закритті П'ятниці біля
1,1322
поточна тенденція змінилася на висхідну :
https://i.imgur.com/4q4ik8q.png
купуємо з відкату у діапазоні вигідних цін
мій очікуваний варіянт зображено на малюночку.
На блискавичній корекції контрольні зони відпрацювали своє та дозволяють правильно орієнтуватися у хаосі курсових коливань:
https://i.imgur.com/5fHOeQV.png
висхідна поточна тенденція тільки накопичує потенціал росту, але напвено зарано говорити про якийсь остаточний розврот нагору через нервовість на фондових майданчиках та ослячу впертість монетарщиків із ЄЦБ.
ЛОБ
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