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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 786787788789
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 09:02

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Вів 23 лис, 2021 12:29 написав:євро-бички спокійно пожовують тістечка під липовий чай:

https://i.imgur.com/6DkGZQa.png

тільки після формування чогось подібного на малюночку будемо й ми розглядати якісь перспективни ідеї на купівлю. насьогодні поза ринком.

Відповідь на запитання : коли купувати Євро ?

https://i.imgur.com/tClTQTP.png

на постійному оновленні мінімумів контрольні маржинальні зони перебудовуються нижче (бо вони розраховуються саме від локальних екстремумів)

тож купувати євро дозволяється тільки пілся зламу низхідної поточної тенденції - із закриттям вище над контрольної зоною, що зазвичай свідчить про вичерпання маржі найслабших гравців

усе максимально просто. слідуємо за системою.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 10:18

  ЛОБ написав:
  ЛОБ Додано: Вів 23 лис, 2021 12:29 написав:євро-бички спокійно пожовують тістечка під липовий чай:

https://i.imgur.com/6DkGZQa.png

тільки після формування чогось подібного на малюночку будемо й ми розглядати якісь перспективни ідеї на купівлю. насьогодні поза ринком.

Відповідь на запитання : коли купувати Євро ?

https://i.imgur.com/tClTQTP.png

на постійному оновленні мінімумів контрольні маржинальні зони перебудовуються нижче (бо вони розраховуються саме від локальних екстремумів)

тож купувати євро дозволяється тільки пілся зламу низхідної поточної тенденції - із закриттям вище над контрольної зоною, що зазвичай свідчить про вичерпання маржі найслабших гравців

усе максимально просто. слідуємо за системою.


Як поясните фальстарт?

  ЛОБ написав:не одразу й помітив, що учорашнє закриття на 1,1372 розвернуло поточну тенденцію нагору :

https://i.imgur.com/OYsaqMH.png

шукаємо довжину за стрілочками від кожної з контрольних зон
дійсно я вже менше довіряю своїй інтуїції аніж системі ))
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 10:30

Zebra
пояснення не мають сенсу для трейдера.

ПС. стоп усе пояснює.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 13:20

Re: Валютный рынок в мире

"В Южной Африке взлетел «Черный лебедь»
Появление самого опасного варианта коронавируса обрушило рынки. Иена растет, рэнд и австралиец рушатся, поскольку новый вариант стимулирует бегство в безопасность
Южноафриканские ученые заявили в четверг, что они обнаружили новый вариант 19, который имел "очень необычное созвездие" мутаций, которые вызывали беспокойство, потому что они могли помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать его более передающимся. С тех пор он был найден в Ботсване и Гонконге. Иена, основная валюта-убежище, выросла, в то время как южноафриканский ранд и чувствительный к риску австралийский доллар упали в пятницу, так как инвесторы искали спасения после обнаружения нового варианта коронавируса, который может противостоять существующим вакцинам."
Vic
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 13:54

Чого тільки не вигадають медійники на замовлення кукелів аби тільки збити нафтові ціни.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 13:58

щодо EUR/USD

1,1295

значення має тільки те, де курс Євро втримається на закритті дня/тижня, а не наскільки високо він може ситуативно злетіти на закритті шортів.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 09:06

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Вів 23 лис, 2021 12:29 написав:євро-бички спокійно пожовують тістечка під липовий чай:

https://i.imgur.com/6DkGZQa.png

тільки після формування чогось подібного на малюночку будемо й ми розглядати якісь перспективни ідеї на купівлю. насьогодні поза ринком.
  ЛОБ Додано: Чет 25 лис, 2021 09:02 написав:Відповідь на запитання : коли купувати Євро ?

https://i.imgur.com/tClTQTP.png

на постійному оновленні мінімумів контрольні маржинальні зони перебудовуються нижче (бо вони розраховуються саме від локальних екстремумів)

тож купувати євро дозволяється тільки пілся зламу низхідної поточної тенденції - із закриттям вище над контрольної зоною, що зазвичай свідчить про вичерпання маржі найслабших гравців

усе максимально просто. слідуємо за системою.

На закритті П'ятниці біля 1,1322 поточна тенденція змінилася на висхідну :

https://i.imgur.com/4q4ik8q.png

купуємо з відкату у діапазоні вигідних цін
мій очікуваний варіянт зображено на малюночку.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 13:18

  ЛОБ написав:Чого тільки не вигадають медійники на замовлення кукелів аби тільки збити нафтові ціни.

тим більше золото впало
Vic
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 19:13

  ЛОБ написав:усе максимально просто. слідуємо за системою.

На закритті П'ятниці біля 1,1322 поточна тенденція змінилася на висхідну :

https://i.imgur.com/4q4ik8q.png

купуємо з відкату у діапазоні вигідних цін
мій очікуваний варіянт зображено на малюночку.[/quote]

Я вот купил в этот момент на наличке по 1.1208, но что-то покупка не радует, Евро опять носом клюет. Что-то не сильно похоже, что нисходящий тренд переломлен.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:20

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 29 лис, 2021 09:06 написав:На закритті П'ятниці біля 1,1322 поточна тенденція змінилася на висхідну :

https://i.imgur.com/4q4ik8q.png

купуємо з відкату у діапазоні вигідних цін
мій очікуваний варіянт зображено на малюночку.

На блискавичній корекції контрольні зони відпрацювали своє та дозволяють правильно орієнтуватися у хаосі курсових коливань:

https://i.imgur.com/5fHOeQV.png

висхідна поточна тенденція тільки накопичує потенціал росту, але напвено зарано говорити про якийсь остаточний розврот нагору через нервовість на фондових майданчиках та ослячу впертість монетарщиків із ЄЦБ.
ЛОБ
 
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