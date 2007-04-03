RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 787788789790
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:34

Новый курсовой рейтинг: самые ослабевшие и укрепившиеся валюты ноября, и не только

https://infobank.by/infolineview/novyj- ... ne-toljko/

больше всего из восточноевропейских валют упали к доллару форинт Венгрии и злотый Польши. Меньше других в Новой Европе ослабла крона Чехии.
российский рубль упал к доллару на наибольший среди всех остальных валют региона процент, став в ноябре аутсайдером курсового рейтинга стран СНГ и Новой Европы.
Лидером же ноябрьского курсового рейтинга оказался лари Грузии
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 541
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:53

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 29 лис, 2021 09:06 написав:На закритті П'ятниці біля 1,1322 поточна тенденція змінилася на висхідну :

https://i.imgur.com/4q4ik8q.png

купуємо з відкату у діапазоні вигідних цін
мій очікуваний варіянт зображено на малюночку.
  ЛОБ Додано: Сер 01 гру, 2021 09:20 написав:На блискавичній корекції контрольні зони відпрацювали своє та дозволяють правильно орієнтуватися у хаосі курсових коливань:

https://i.imgur.com/5fHOeQV.png

висхідна поточна тенденція тільки накопичує потенціал росту, але напвено зарано говорити про якийсь остаточний розврот нагору через нервовість на фондових майданчиках та ослячу впертість монетарщиків із ЄЦБ.

Найважливіше у системі контрольних корекційних зон - окрім ідентифікації поточної тенденції вони забезпечуються чітке розуміння рівнів стоп-виходу із відкритих по системі позицій

я особисто працюю ще консервативніше, більше орієнтуючись на довші часові інтервали, подрібнюючи робочий лот, фільтруючи технічні сетапи в залежності від розуміння фундаменту, а стопи виставляю на закритті дня/тижня на зламі тенденції

але системність має бути основою у торгівлі для будь якого трейдера.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11267
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1476 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:53

щодо EUR/USD

Невиразна висхідна поточна тенденція як є без прикрас :

https://i.imgur.com/o4L4QiG.png

навіть візуально напрошуються відвідини локальних низин
немає вливання бичків - тому ось така нудна дианаміка.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11267
З нами з: 14.12.09
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1476 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 787788789790
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8657, 8658, 8659
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
86585 215759941
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 15:30
zРадио
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 4603, 4604, 4605
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 22:34
46043 11152177
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 15:15
justit
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2902, 2903, 2904
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29033 15578331
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 14:29
чик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34888)
06.12.2021 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.