больше всего из восточноевропейских валют упали к доллару форинт Венгрии и злотый Польши. Меньше других в Новой Европе ослабла крона Чехии. российский рубль упал к доллару на наибольший среди всех остальных валют региона процент, став в ноябре аутсайдером курсового рейтинга стран СНГ и Новой Европы. Лидером же ноябрьского курсового рейтинга оказался лари Грузии
висхідна поточна тенденція тільки накопичує потенціал росту, але напвено зарано говорити про якийсь остаточний розврот нагору через нервовість на фондових майданчиках та ослячу впертість монетарщиків із ЄЦБ.
Найважливіше у системі контрольних корекційних зон - окрім ідентифікації поточної тенденції вони забезпечуються чітке розуміння рівнів стоп-виходу із відкритих по системі позицій
я особисто працюю ще консервативніше, більше орієнтуючись на довші часові інтервали, подрібнюючи робочий лот, фільтруючи технічні сетапи в залежності від розуміння фундаменту, а стопи виставляю на закритті дня/тижня на зламі тенденції
але системність має бути основою у торгівлі для будь якого трейдера.