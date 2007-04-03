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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 787788789790
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:34

Новый курсовой рейтинг: самые ослабевшие и укрепившиеся валюты ноября, и не только

https://infobank.by/infolineview/novyj- ... ne-toljko/

больше всего из восточноевропейских валют упали к доллару форинт Венгрии и злотый Польши. Меньше других в Новой Европе ослабла крона Чехии.
российский рубль упал к доллару на наибольший среди всех остальных валют региона процент, став в ноябре аутсайдером курсового рейтинга стран СНГ и Новой Европы.
Лидером же ноябрьского курсового рейтинга оказался лари Грузии
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:53

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 29 лис, 2021 09:06 написав:На закритті П'ятниці біля 1,1322 поточна тенденція змінилася на висхідну :

https://i.imgur.com/4q4ik8q.png

купуємо з відкату у діапазоні вигідних цін
мій очікуваний варіянт зображено на малюночку.
  ЛОБ Додано: Сер 01 гру, 2021 09:20 написав:На блискавичній корекції контрольні зони відпрацювали своє та дозволяють правильно орієнтуватися у хаосі курсових коливань:

https://i.imgur.com/5fHOeQV.png

висхідна поточна тенденція тільки накопичує потенціал росту, але напвено зарано говорити про якийсь остаточний розврот нагору через нервовість на фондових майданчиках та ослячу впертість монетарщиків із ЄЦБ.

Найважливіше у системі контрольних корекційних зон - окрім ідентифікації поточної тенденції вони забезпечуються чітке розуміння рівнів стоп-виходу із відкритих по системі позицій

я особисто працюю ще консервативніше, більше орієнтуючись на довші часові інтервали, подрібнюючи робочий лот, фільтруючи технічні сетапи в залежності від розуміння фундаменту, а стопи виставляю на закритті дня/тижня на зламі тенденції

але системність має бути основою у торгівлі для будь якого трейдера.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:53

щодо EUR/USD

Невиразна висхідна поточна тенденція як є без прикрас :

https://i.imgur.com/o4L4QiG.png

навіть візуально напрошуються відвідини локальних низин
немає вливання бичків - тому ось така нудна дианаміка.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 08:57

щодо EUR/USD

розвиток поточної тенденції :

https://i.imgur.com/Ix7R3Mu.png

системі можна поставити маленький плюсик.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 01:19

Я профан, конечно, но думаю, что Евро рисует "флаг", из которого скоро последует прорыв вниз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:22

  kluychkooleg написав:Я профан, конечно, но думаю, что Евро рисует "флаг", из которого скоро последует прорыв вниз.

Думаю, що зараз визначальним є фундамент, що скажуть ФРС сьогодні, а ЄЦБ завтра і як це оцінить ринок.
Vic
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:08

Євро - як той барон Мюнхаузен, сам себе витягне за волосся з болота
коли усе здається безнадійно, дорогу донизу відкрито - він якось відповзає
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:08

  ЛОБ написав:Євро - як той барон Мюнхаузен, сам себе витягне за волосся з болота
коли усе здається безнадійно, дорогу донизу відкрито - він якось відповзає

скоріше відштовхнувся від ситуативного дна, тому якщо ЄЦБ штучно не почне його далі топити, то може відскочити до 1,1380, а тоді або прорив вище, або повернення в нудний діапазон
Vic
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:46

Vic

хоч усі й чекають що нового скажуть ФРС та ЄЦБ, але зараз тільки реальні потоки покупців євро (комерційні хеджери + репатриація капіталу до Єврозони) вирішують яким буде курс Євро

враховуючи високу інфляцію, навмисне відставання обох центробанків від кривої % доходностей, обмежений потенціал наявних засобів монетарної політики я вбачаю тільки позитивний вплив цих потоків на єврика.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:24

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Чет 09 гру, 2021 08:57 написав:розвиток поточної тенденції :

https://i.imgur.com/Ix7R3Mu.png

системі можна поставити маленький плюсик.

з початку Грудня нічого суттєво не змінилося :

https://i.imgur.com/Ix7R3Mu.png

декілька разів мінялася поточна тенденція, зараз знову висхідна
йде накопичення позицій перед прировим, у який бік достменно не відомо

маю своє суб'єктивне припущення - що нагору.
ЛОБ
 
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