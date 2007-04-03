1.10 - більш очевидна ціль
але скоріш за все буде пробій 35-річної трендової і похід у теплі краї нижче паритету на масових ліквідаціях федж-фондів, банків та інших лонгувальників у пошуках підтримки на 0.9
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:27
Додано: Пон 20 гру, 2021 12:38
щодо EUR/USD
Під кінець року чергова зміна поточної тенденції вже не варта ніякої уваги:
торгувати єврика вже будемо у Січні 2022.
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