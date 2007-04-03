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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 788789790791
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:27

  ЛОБ написав:маю своє суб'єктивне припущення - що нагору.

1.10 - більш очевидна ціль

але скоріш за все буде пробій 35-річної трендової і похід у теплі краї нижче паритету на масових ліквідаціях федж-фондів, банків та інших лонгувальників у пошуках підтримки на 0.9

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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:38

щодо EUR/USD

Під кінець року чергова зміна поточної тенденції вже не варта ніякої уваги:

https://i.imgur.com/AOrhX11.png

торгувати єврика вже будемо у Січні 2022.
ЛОБ
 
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