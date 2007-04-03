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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 788789790791
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:27

  ЛОБ написав:маю своє суб'єктивне припущення - що нагору.

1.10 - більш очевидна ціль

але скоріш за все буде пробій 35-річної трендової і похід у теплі краї нижче паритету на масових ліквідаціях федж-фондів, банків та інших лонгувальників у пошуках підтримки на 0.9

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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:38

щодо EUR/USD

Під кінець року чергова зміна поточної тенденції вже не варта ніякої уваги:

https://i.imgur.com/AOrhX11.png

торгувати єврика вже будемо у Січні 2022.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:44

щодо Новозеландського Доляра (NZD/USD)

простий сетап на купівлю ківі:

https://i.imgur.com/flJdfyB.png

агресивно по ринку або після підтвердження на зламі низхідної тенденції
обидва варіянти робочі та не суперечать один одному

стоп копійчаний, варто ризикувати.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:02

щодо EUR/USD

Загальні позитивні настрої на фондових майданчиках мають підтримати ризикові настрої Risk-ON попри рецидиви побоювання поширення різних штамів ковіду

монетарна політика нульових базових % ставок та нові бюджетні інфраструктурні проекти додають упевненості інвесторам, що за їхні портфелі акцій попіклуються уряди та центробанки

статус кво у рівні процентних ставок поміж ФРС США та ЄЦБ має відновитися
базові/ринкові % ставки у Євро підтягнуться вище до ставок у Доллярах США, тож звуження диференціалу % забезпечить і відновлення курсу EUR/USD

саме такого сценарію я дотримуюся насьогодні, не зважаючи на те, що процес повернення курсу до своєї норми (ближче до РРР @1,40) забуксував з різних причин.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:09

щодо Канадського доляра (USD/CAD)

торгова ідея на продаж USD - купівлю CAD (спот 1,2905) :

https://i.imgur.com/RHSZm6n.png

за трьома різними варіянтами - а) агресивний за поточною ціною, в) після зламу технічної тенденції, c) на додатковому розширенні локальних максимумів від тижневої контрольної зони, підсиленої середнім ходом місяця.
ЛОБ
 
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