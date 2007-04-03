Киев - вечер среды - обменник - бакс по 30,70
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лют, 2022 11:14
свіжі новини: українцям не вистачає автоматичної стрілецької зброї
гордий сьогодні бути бійцем ТрО Білоцерківського району
шкода, що у мене немає війського квитка, бо колись у далекому 1994 році я відкупився від служби у на той час по суті ще сраній совєцькій армії
а на пластикову ID картку не можна укласти контракт, бо згідно Закону про обіг зброї номер автомата вписується або у (паперовий) паспорт, або у військовий
страх та розгубленість потроху проходить.
Слава Україні ! Смерть ворогам !!!
Додано: Сер 09 бер, 2022 08:40
Центробанк России запретил банкам продавать людям валюту
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