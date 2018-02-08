Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах

Кому і навіщо????
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 лис, 2019 19:58
Кому і навіщо????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 10 лис, 2019 18:19
Это отзыв о моей работе,я старался.Сложно не было: принял деньги и уехал.Клиент внезапно скончался от сердечного приступа на следующий день.Обращайтесь,всегда рад помочь,с благодарностью,Юрий.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Чет 05 гру, 2019 20:06
zilukelena
1) так и есть в принципе, и это тупо. бояться должен больше покупатель.
2) агенства выступаю в основном гарантом залога для продавца. хотя это решаемо у нотариуса.
3) ошибка была в том что весь трафик сейчас на Lun.ua, а те не очень работают с olx.ua. давайте от себя через Aviso.ua или Rieltor.ua.
Додано: Пон 09 гру, 2019 15:34
Хочу розказати про ріелтора Віктора Семеновича Бурова.
Він обіцяв вирішити квартирне питання за 3%.
Дійшли справи до більш конкретних подій - перець вже вимагає 5%!!!
Не рекомендую з ним зв,язуватись.
Надто жадібна і безпринципна людина.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
|