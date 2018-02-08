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Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 19:58

  mirumcomua написав:Остерегалась обращаться к частным агентам недвижимости в помощи покупки квартиры, но то как провел легко сделку Юрий, осталась очень довольна. Знающий реэлтор. Рекомендую.

Кому і навіщо????
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Frant
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:19

  Frant написав:
  mirumcomua написав:Остерегалась обращаться к частным агентам недвижимости в помощи покупки квартиры, но то как провел легко сделку Юрий, осталась очень довольна. Знающий реэлтор. Рекомендую.

Кому і навіщо????

Это отзыв о моей работе,я старался.Сложно не было: принял деньги и уехал.Клиент внезапно скончался от сердечного приступа на следующий день.Обращайтесь,всегда рад помочь,с благодарностью,Юрий.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 20:06

zilukelena
1) так и есть в принципе, и это тупо. бояться должен больше покупатель.
2) агенства выступаю в основном гарантом залога для продавца. хотя это решаемо у нотариуса.
3) ошибка была в том что весь трафик сейчас на Lun.ua, а те не очень работают с olx.ua. давайте от себя через Aviso.ua или Rieltor.ua.
ar2rk
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:34

Хочу розказати про ріелтора Віктора Семеновича Бурова.
Він обіцяв вирішити квартирне питання за 3%.
Дійшли справи до більш конкретних подій - перець вже вимагає 5%!!!

Не рекомендую з ним зв,язуватись.
Надто жадібна і безпринципна людина.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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