Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах

Додано: Пон 09 бер, 2020 15:16

Харьковая

В.В

Харьковая

Харьковая

В агентство Премьер, в филиал на Пушкинской,52 обратился в ноябре 2019 г. Я предоставил все документы на право собственности.Риэлтор Вера Омельченко , связалась с директором Владимиром и поставили мою квартиру в продажу.Ответственным по продаже этого обьекта, назначили Виктора Заховавко, с филиала Добровольского, 99, где я оставил ключи от замка объекта.Виктор и Вера находили мне покупателей, на протяжении пару месяцев, но уже с февраля 2020 г, мне позвонили с филиала Днепропетровской дор., 70, риэлтор Дворовая Дарья и сообщила, что есть покупатели.Директор филиалаВиктория Викторовна, пригласила меня на получение задатка, так как квартира. с ее слов, была полностью проверена через ихнего нотариуса и не являлась на тот момент недоступной для продажи.Я предоставил ей все документы справок и форм и получил 800 долларов, т.к. 200 там же оставил на оказание услуг по закрытию счетов, некоторой задолженности по услугам данной квартиры.Далее,. назначает мне дату сделки на 27.02.20 , но за день до этого вечером звонит и сообщает о том, что квартира не может быть отчуждена из за совпадения в реестре по однофамильцам в Крыму.Я проверяю в реестре должников себя по идентификационному коду - нет долга, следовательно и ареста нет на квартиру.Я в агентство изначально предоставил ИК и паспорт, чтобы подтвердить свою личность в ходе продаж.Директор на следующий день сказала, что покупатель не хочет уже покупать(хотя пред. договор сроком до 20.03.20), хотя я не даю отказа и не уклоняюсь от пунктов договора, с (печатью СПД,, а не АН Премьер)кстати....Она говорит , что квартира не в аресте, но продать мы не можем. Потом через пару дней уже стала говорить, что квартира в аресте и сваливать на меня вину. Это не мой арест объясняю ей уже более недели, в реестре наберите мой код!!! Но, человек уперся извините рогом и твердит постоянно одно и то же.Стала внаглую требовать вернуть задаток, нарушая 10 пункт, своего же договора.Вы получается просто поимели 1.000 долларов с нас, да? - по телефону мне выстрочилаУважаемая, в пред.договоре, прописан пункт 10, что если покупательуклоняется или не способствует заключению основного договора, то деньги не возвращаются!Также в договоре не указано и том, что я должен ездить, бросив свою работу и все дела, с центра города на поселок, объяснять и уговаривать ваших клиентов-покупателей, которых вы же и нашли, о не расторжении и отказа от составления ими же подписанного пред.договора.Я их за горло и за руку не брал и не тянул на задаток.Почему вы всех не собрали на задаток в кабинет, а теперь терроризируете меня своими условиями круглого стола и обговаривания сторонами неизвестно чего?Вы меня не воспринимаете уже нормально, из записи с регистратора,слышен наглый ор В.В.,так выбирайте себе белых и пушистых заранее!!!Если вы поставлены туда руководить, так выполняйте свои функции надлежайшим образом и выходите из ситуаций как это подобает настоящему директору, а не устраивайте сводни из продавцов и покупателей, который не решит прояснение ситуации.Поскольку по телефону были высказаны в мой адрес грубые высказывания, со стороны В.В., унижающие и оскорбляющие мою честь и достоинство(ст. 126), как гражданина Украины, считаю , что далее целесообразно продолжать сотрудничество с гр.Прошу руководство Премьера.об этом поставить в известность.Я намерен продолжить работать с филиалом на Пушкинской,52, из за моей близости к работе и месту проживания , куда были ранее поданы мои документы для продажи.[/b]