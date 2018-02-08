Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах

Это отзыв о моей работе,я старался.Сложно не было: принял деньги и уехал.Клиент внезапно скончался от сердечного приступа на следующий день.Обращайтесь,всегда рад помочь,с благодарностью,Юрий.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 лис, 2019 18:19
Это отзыв о моей работе,я старался.Сложно не было: принял деньги и уехал.Клиент внезапно скончался от сердечного приступа на следующий день.Обращайтесь,всегда рад помочь,с благодарностью,Юрий.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Чет 05 гру, 2019 20:06
zilukelena
1) так и есть в принципе, и это тупо. бояться должен больше покупатель.
2) агенства выступаю в основном гарантом залога для продавца. хотя это решаемо у нотариуса.
3) ошибка была в том что весь трафик сейчас на Lun.ua, а те не очень работают с olx.ua. давайте от себя через Aviso.ua или Rieltor.ua.
Додано: П'ят 28 лют, 2020 17:06
Бессонов Никита Александрович
Бессонов Никита Александрович - риелтор АН "Парклейн". Перезворил мне, чтобы договорится на просмотр квартиры. Утром созвонились, сказал, что будет. Приехал, а оно тупо вырубило телефон. Не рекомендую, мягко говоря, с ним работать.
Додано: Пон 09 бер, 2020 15:16
Ужасная работа директора филиала
В агентство Премьер, в филиал на Пушкинской,52 обратился в ноябре 2019 г. Я предоставил все документы на право собственности.
Риэлтор Вера Омельченко , связалась с директором Владимиром и поставили мою квартиру в продажу.
Ответственным по продаже этого обьекта, назначили Виктора Заховавко, с филиала Добровольского, 99, где я оставил ключи от замка объекта.
Виктор и Вера находили мне покупателей, на протяжении пару месяцев, но уже с февраля 2020 г, мне позвонили с филиала Днепропетровской дор., 70, риэлтор Дворовая Дарья и сообщила, что есть покупатели.
Директор филиала Харьковая Виктория Викторовна, пригласила меня на получение задатка, так как квартира. с ее слов, была полностью проверена через ихнего нотариуса и не являлась на тот момент недоступной для продажи.
Я предоставил ей все документы справок и форм и получил 800 долларов, т.к. 200 там же оставил на оказание услуг по закрытию счетов, некоторой задолженности по услугам данной квартиры.
Далее, В.В. назначает мне дату сделки на 27.02.20 , но за день до этого вечером звонит и сообщает о том, что квартира не может быть отчуждена из за совпадения в реестре по однофамильцам в Крыму.
Я проверяю в реестре должников себя по идентификационному коду - нет долга, следовательно и ареста нет на квартиру.
Я в агентство изначально предоставил ИК и паспорт, чтобы подтвердить свою личность в ходе продаж.
Директор на следующий день сказала, что покупатель не хочет уже покупать(хотя пред. договор сроком до 20.03.20), хотя я не даю отказа и не уклоняюсь от пунктов договора, с (печатью СПД,, а не АН Премьер)кстати....
Она говорит , что квартира не в аресте, но продать мы не можем. Потом через пару дней уже стала говорить, что квартира в аресте и сваливать на меня вину. Это не мой арест объясняю ей уже более недели, в реестре наберите мой код!!! Но, человек уперся извините рогом и твердит постоянно одно и то же.
Стала внаглую требовать вернуть задаток, нарушая 10 пункт, своего же договора.
Вы получается просто поимели 1.000 долларов с нас, да? - по телефону мне выстрочила Харьковая.
Уважаемая, в пред.договоре, прописан пункт 10, что если покупатель уклоняется или не способствует заключению основного договора, то деньги не возвращаются!
Также в договоре не указано и том, что я должен ездить, бросив свою работу и все дела, с центра города на поселок, объяснять и уговаривать ваших клиентов-покупателей, которых вы же и нашли, о не расторжении и отказа от составления ими же подписанного пред.договора.
Я их за горло и за руку не брал и не тянул на задаток.
Почему вы всех не собрали на задаток в кабинет, а теперь терроризируете меня своими условиями круглого стола и обговаривания сторонами неизвестно чего?
Вы меня не воспринимаете уже нормально , из записи с регистратора,слышен наглый ор В.В.,так выбирайте себе белых и пушистых заранее!!!
Если вы поставлены туда руководить, так выполняйте свои функции надлежайшим образом и выходите из ситуаций как это подобает настоящему директору, а не устраивайте сводни из продавцов и покупателей, который не решит прояснение ситуации.
Поскольку по телефону были высказаны в мой адрес грубые высказывания, со стороны В.В., унижающие и оскорбляющие мою честь и достоинство
(ст. 126), как гражданина Украины, считаю , что далее целесообразно продолжать сотрудничество с гр. Харьковая .
Прошу руководство Премьера.об этом поставить в известность.
Я намерен продолжить работать с филиалом на Пушкинской,52, из за моей близости к работе и месту проживания , куда были ранее поданы мои документы для продажи.[b][/b]
Додано: Суб 02 тра, 2020 15:54
Шахерезада на сьогодні є багато сайті,де можна найти житло без посередників.Потрібно розібратися і потратити всій час,а кому горить мусять доплати за послуги ріелтора
Додано: Вів 02 чер, 2020 17:15
Re: Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах
Гуриона Елена или Гурина Олена аферистка и шантажистка угрожает и шантажирует клиента ,чтобы получить незаслуженную комиссию .Есть доказательства в переписке
Собственный опыт .Есть доказательства попыток шантажа с целью получения незаработанной комиссии .Шантажирует документами которые к ней попали в ходе ее работы ,через нее сняты и куплены объекты недвижимости в Киеве в течение пары лет.Ей заплачено мною в соответствии с ее расценкой ( гораздо выше чем по рынку ,как потом оказалось )
После всех лет сотрудничества была поймана за руку на попытке обмануть при продаже ,пользуясь моим незнанием реалий киевсвкого РН того периоды,т е продать гораздо ниже рынка процентов на 10 и при это еще получить от меня сногсшибательную комиссию в 2 тыс у.е.
Когда была послана и сделка не состоялась начала угрожать ,что пользуясь связями заберет всю киевскую недвижимость и шантажировать документами.
Это не просто не добросовестный риэлтор , это настоящая шантажистка и мошенница ,которая не побрезгует и ограбить своего клиента .
ЕЕ ТЕЛЕФОНЫ 066-4550910
Ссылка на ее страницу
Так как она меняет имена и номера телефонов ,то пусть люди знают ее в лицо
Додано: Вів 03 лис, 2020 17:25
Осторожно!!берегитесь агента!
Додано: Вів 17 лис, 2020 09:55
Re: Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах
На форуме орудует вор и мошенник под ником акурт. Будьте бдительны. Не ведитесь на его лохотрон. Есть пострадавшие. Ворует все до чего дотягивается. Занимался даже хищениями со складов ВСУ. Всем удачи.
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам?
Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
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