|
|
|
Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 чер, 2021 18:25
Риелтор Оксана +380504471874 и +380974150277. Киев
Ни в коем случае не связывайтесь с этой особой. Дамочка не знает ничего об объекте, кроме года постройки дома, и пытается скрыть детали о неблагополучных соседях.
Первыми договорились о просмотре на время, на деле эта особа завела других людей на это же время, нас заставила ждать, люди после просмотра уже на месте начали кричать о покупке квартиры. Риелтор быстренько начала звонить хозяину, даже не обсудив с остальными варианты предложений, ждала пока мы сами переругаемся сами, посчитав в голове свой процент.
-
lasdehnen81
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.06.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 чер, 2021 16:43
lasdehnen81 написав:
Риелтор Оксана +380504471874 и +380974150277. Киев
Ни в коем случае не связывайтесь с этой особой. Дамочка не знает ничего об объекте, кроме года постройки дома, и пытается скрыть детали о неблагополучных соседях.
Первыми договорились о просмотре на время, на деле эта особа завела других людей на это же время, нас заставила ждать, люди после просмотра уже на месте начали кричать о покупке квартиры. Риелтор быстренько начала звонить хозяину, даже не обсудив с остальными варианты предложений, ждала пока мы сами переругаемся сами, посчитав в голове свой процент.
симпотная?
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5890
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1071 раз.
- Подякували: 1104 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|5463
|
|
|129
|36601
|
|
|3
|2032
|
|