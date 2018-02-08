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Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 18:25

Re: Отзывы о агентствах недвижимости и риелторах

Риелтор Оксана +380504471874 и +380974150277. Киев

Ни в коем случае не связывайтесь с этой особой. Дамочка не знает ничего об объекте, кроме года постройки дома, и пытается скрыть детали о неблагополучных соседях.
Первыми договорились о просмотре на время, на деле эта особа завела других людей на это же время, нас заставила ждать, люди после просмотра уже на месте начали кричать о покупке квартиры. Риелтор быстренько начала звонить хозяину, даже не обсудив с остальными варианты предложений, ждала пока мы сами переругаемся сами, посчитав в голове свой процент.
lasdehnen81
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:43

  lasdehnen81 написав:Риелтор Оксана +380504471874 и +380974150277. Киев

Ни в коем случае не связывайтесь с этой особой. Дамочка не знает ничего об объекте, кроме года постройки дома, и пытается скрыть детали о неблагополучных соседях.
Первыми договорились о просмотре на время, на деле эта особа завела других людей на это же время, нас заставила ждать, люди после просмотра уже на месте начали кричать о покупке квартиры. Риелтор быстренько начала звонить хозяину, даже не обсудив с остальными варианты предложений, ждала пока мы сами переругаемся сами, посчитав в голове свой процент.
симпотная?
Мизантрóп
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