"МЕГАБАНК" вошел в топ-5 лучших банков для вкладчиков. Таковы результаты опроса, проведенного деловым порталом "Минфин" среди читателей.
"МЕГАБАНК" занял в этом рейтинге пятое место. Кроме того, в пятерку также вошли "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Райффайзенбанк Аваль". Всего в рейтинге собран 31 банк.
В рамках опроса респондентам задали вопрос, какому из банков они готовы доверить свыше 200 тысяч гривен, то есть сумму, которая больше гарантированной Фондом государственного гарантирования вкладов физических лиц. В опросе приняли участие более 1780 респондентов.
Опрос показал, что несмотря на снижение ставок и высокую инфляцию, более 40% вкладчиков видит в банковских депозитах источник дополнительного заработка. Практически половина респондентов постоянно хранит деньги на банковских депозитах, еще более трети – оформляет вклады периодически. Во втором квартале "постоянных" вкладчиков было больше – 56%, а "временных" наоборот меньше – 29,7%.
Напомним, ранее Минфин опубликовал рейтинг самых устойчивых банков по итогам июля-сентября 2017 года. В этом рейтинге "МЕГАБАНК" поднялся на две позиции и вошел в двадцатку самых устойчивых банков Украины.
"МЕГАБАНК" вошел в топ-5 лучших банков для вкладчиков. Таковы результаты опроса, проведенного деловым порталом "Минфин" среди читателей.
"МЕГАБАНК" занял в этом рейтинге пятое место. Кроме того, в пятерку также вошли "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Райффайзенбанк Аваль". Всего в рейтинге собран 31 банк.
В рамках опроса респондентам задали вопрос, какому из банков они готовы доверить свыше 200 тысяч гривен, то есть сумму, которая больше гарантированной Фондом государственного гарантирования вкладов физических лиц. В опросе приняли участие более 1780 респондентов.
Опрос показал, что несмотря на снижение ставок и высокую инфляцию, более 40% вкладчиков видит в банковских депозитах источник дополнительного заработка. Практически половина респондентов постоянно хранит деньги на банковских депозитах, еще более трети – оформляет вклады периодически. Во втором квартале "постоянных" вкладчиков было больше – 56%, а "временных" наоборот меньше – 29,7%.
Напомним, ранее Минфин опубликовал рейтинг самых устойчивых банков по итогам июля-сентября 2017 года. В этом рейтинге "МЕГАБАНК" поднялся на две позиции и вошел в двадцатку самых устойчивых банков Украины.
Был депо значительно выше 200 тыс. грн Клиентов об окончании депо заранее не предупреждают (согласен, что не обязаны это делать), звонят только в день окончания и, если денег в кассе нет, то предлагают открыть текущий счет и перечислить на текущий. Позвонил сам за день до окончания(тоже не обязан это делать). Несмотря на уведомление отделения о том, что буду забирать , денег в кассе в день окончания не было. Поведение сотрудникиов, мягко вырыжаясь, не клиентоориентированное. Согласно договора, я должен был уведомить банк, что забираю деньги до 16-00, чтобы не было пролонгации. Мое письменное обращение с просьбой выдать деньги, оформленное в 15-59, отказывались принимать. Единственный человек, который пытался разрешить проблему, несмотря на отсутствие на рабочем месте по другим вопросам - это начальник отделения. Деньги появились в кассе в 16-30 и были выданы.
Ранее был депо значительно меньше 200 тыс. грн Никого не предупреждал, что буду забирать , т.к. раньше мне говорили, что с гривной проблемы нет, а вот валюту нужно заказывать. Просто пришел в день окончания, денег в кассе не оказалось. Пришлось ждать, пока кто-то внесет.
Не рекомендую ! К вышесказанному добавлю : банк экономит на воспитании, мотивации и подборе персонала, экономит на ИТ технологиях, экономит на обеспечении касс современным оборудованием...