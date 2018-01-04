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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 153
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
50
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2017 14:27

К сведенью

"МЕГАБАНК" вошел в пятерку лучших банков для вкладчиков
https://www.megabank.ua/news/rating13122017

"МЕГАБАНК" вошел в топ-5 лучших банков для вкладчиков. Таковы результаты опроса, проведенного деловым порталом "Минфин" среди читателей.

"МЕГАБАНК" занял в этом рейтинге пятое место. Кроме того, в пятерку также вошли "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Райффайзенбанк Аваль". Всего в рейтинге собран 31 банк.

В рамках опроса респондентам задали вопрос, какому из банков они готовы доверить свыше 200 тысяч гривен, то есть сумму, которая больше гарантированной Фондом государственного гарантирования вкладов физических лиц. В опросе приняли участие более 1780 респондентов.

Опрос показал, что несмотря на снижение ставок и высокую инфляцию, более 40% вкладчиков видит в банковских депозитах источник дополнительного заработка. Практически половина респондентов постоянно хранит деньги на банковских депозитах, еще более трети – оформляет вклады периодически. Во втором квартале "постоянных" вкладчиков было больше – 56%, а "временных" наоборот меньше – 29,7%.

Напомним, ранее Минфин опубликовал рейтинг самых устойчивых банков по итогам июля-сентября 2017 года. В этом рейтинге "МЕГАБАНК" поднялся на две позиции и вошел в двадцатку самых устойчивых банков Украины.
MarinaEv
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2017 15:51

  MarinaEv написав:"МЕГАБАНК" вошел в пятерку лучших банков для вкладчиков
https://www.megabank.ua/news/rating13122017

"МЕГАБАНК" вошел в топ-5 лучших банков для вкладчиков. Таковы результаты опроса, проведенного деловым порталом "Минфин" среди читателей.

"МЕГАБАНК" занял в этом рейтинге пятое место. Кроме того, в пятерку также вошли "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Райффайзенбанк Аваль". Всего в рейтинге собран 31 банк.

В рамках опроса респондентам задали вопрос, какому из банков они готовы доверить свыше 200 тысяч гривен, то есть сумму, которая больше гарантированной Фондом государственного гарантирования вкладов физических лиц. В опросе приняли участие более 1780 респондентов.

Опрос показал, что несмотря на снижение ставок и высокую инфляцию, более 40% вкладчиков видит в банковских депозитах источник дополнительного заработка. Практически половина респондентов постоянно хранит деньги на банковских депозитах, еще более трети – оформляет вклады периодически. Во втором квартале "постоянных" вкладчиков было больше – 56%, а "временных" наоборот меньше – 29,7%.

Напомним, ранее Минфин опубликовал рейтинг самых устойчивых банков по итогам июля-сентября 2017 года. В этом рейтинге "МЕГАБАНК" поднялся на две позиции и вошел в двадцатку самых устойчивых банков Украины.

Был депо значительно выше 200 тыс. грн
Клиентов об окончании депо заранее не предупреждают (согласен, что не обязаны это делать), звонят только в день окончания и, если денег в кассе нет, то предлагают открыть текущий счет и перечислить на текущий.
Позвонил сам за день до окончания(тоже не обязан это делать). Несмотря на уведомление отделения о том, что буду забирать , денег в кассе в день окончания не было.
Поведение сотрудникиов, мягко вырыжаясь, не клиентоориентированное.
Согласно договора, я должен был уведомить банк, что забираю деньги до 16-00, чтобы не было пролонгации. Мое письменное обращение с просьбой выдать деньги, оформленное в 15-59, отказывались принимать.
Единственный человек, который пытался разрешить проблему, несмотря на отсутствие на рабочем месте по другим вопросам - это начальник отделения.
Деньги появились в кассе в 16-30 и были выданы.

Ранее был депо значительно меньше 200 тыс. грн Никого не предупреждал, что буду забирать , т.к. раньше мне говорили, что с гривной проблемы нет, а вот валюту нужно заказывать. Просто пришел в день окончания, денег в кассе не оказалось. Пришлось ждать, пока кто-то внесет.

Не рекомендую !
К вышесказанному добавлю : банк экономит на воспитании, мотивации и подборе персонала, экономит на ИТ технологиях, экономит на обеспечении касс современным оборудованием...
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2017 11:38

citramon
В каком отделении такие клиентоориентированные начальники?
viture
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 15:31

citramon
в прошлом месяце забрала большой депозит в гривне вообще без проблем. Тоже заказывала заранее деньги.
Tata
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 17:28

Tata
Может инкассация приехала не во время... Сомневаюсь, что это системный трабл.
Кузьма
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:14

Re: Мегабанк

Забрал депозит в валюте. Все ок.
Жена депозит в нац валюте на новый срок оставила.
Полет нормальный, работаем дальше.
Аристарх
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 12:16

ЕРЦ Мегабанка в квитанциях подменяет счет 290231 на 29022235. Если платить сразу на 29022235, дойдет платеж?
sola
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 15:34

Re: Мегабанк

Сейчас в отделениях зомби-апокалипсис из льготников, оформляющих е-тикет.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 20:49

  Andey написав:Сейчас в отделениях зомби-апокалипсис из льготников, оформляющих е-тикет.

Так он же не работает нигде

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sola
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:05

  sola написав:
  Andey написав:Сейчас в отделениях зомби-апокалипсис из льготников, оформляющих е-тикет.

Так он же не работает нигде

Зображення


в троллейбусах работает ... в трамваях нет ...
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IMPRINTER
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