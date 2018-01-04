Додано: Суб 16 гру, 2017 15:51

MarinaEv написав: "МЕГАБАНК" вошел в пятерку лучших банков для вкладчиков

https://www.megabank.ua/news/rating13122017



"МЕГАБАНК" вошел в топ-5 лучших банков для вкладчиков. Таковы результаты опроса, проведенного деловым порталом "Минфин" среди читателей.



"МЕГАБАНК" занял в этом рейтинге пятое место. Кроме того, в пятерку также вошли "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Райффайзенбанк Аваль". Всего в рейтинге собран 31 банк.



В рамках опроса респондентам задали вопрос, какому из банков они готовы доверить свыше 200 тысяч гривен, то есть сумму, которая больше гарантированной Фондом государственного гарантирования вкладов физических лиц. В опросе приняли участие более 1780 респондентов.



Опрос показал, что несмотря на снижение ставок и высокую инфляцию, более 40% вкладчиков видит в банковских депозитах источник дополнительного заработка. Практически половина респондентов постоянно хранит деньги на банковских депозитах, еще более трети – оформляет вклады периодически. Во втором квартале "постоянных" вкладчиков было больше – 56%, а "временных" наоборот меньше – 29,7%.



Напомним, ранее Минфин опубликовал рейтинг самых устойчивых банков по итогам июля-сентября 2017 года. В этом рейтинге "МЕГАБАНК" поднялся на две позиции и вошел в двадцатку самых устойчивых банков Украины. "МЕГАБАНК" вошел в пятерку лучших банков для вкладчиков"МЕГАБАНК" вошел в топ-5 лучших банков для вкладчиков. Таковы результаты опроса, проведенного деловым порталом "Минфин" среди читателей."МЕГАБАНК" занял в этом рейтинге пятое место. Кроме того, в пятерку также вошли "Приватбанк", "Ощадбанк" и "Райффайзенбанк Аваль". Всего в рейтинге собран 31 банк.В рамках опроса респондентам задали вопрос, какому из банков они готовы доверить свыше 200 тысяч гривен, то есть сумму, которая больше гарантированной Фондом государственного гарантирования вкладов физических лиц. В опросе приняли участие более 1780 респондентов.Опрос показал, что несмотря на снижение ставок и высокую инфляцию, более 40% вкладчиков видит в банковских депозитах источник дополнительного заработка. Практически половина респондентов постоянно хранит деньги на банковских депозитах, еще более трети – оформляет вклады периодически. Во втором квартале "постоянных" вкладчиков было больше – 56%, а "временных" наоборот меньше – 29,7%.Напомним, ранее Минфин опубликовал рейтинг самых устойчивых банков по итогам июля-сентября 2017 года. В этом рейтинге "МЕГАБАНК" поднялся на две позиции и вошел в двадцатку самых устойчивых банков Украины.

Был депо значительно выше 200 тыс. грнКлиентов об окончании депо заранее не предупреждают (согласен, что не обязаны это делать), звонят только в день окончания и, если денег в кассе нет, то предлагают открыть текущий счет и перечислить на текущий.Позвонил сам за день до окончания(тоже не обязан это делать). Несмотря на уведомление отделения о том, что буду забирать , денег в кассе в день окончания не было.Поведение сотрудникиов, мягко вырыжаясь, не клиентоориентированное.Согласно договора, я должен был уведомить банк, что забираю деньги до 16-00, чтобы не было пролонгации. Мое письменное обращение с просьбой выдать деньги, оформленное в 15-59, отказывались принимать.Единственный человек, который пытался разрешить проблему, несмотря на отсутствие на рабочем месте по другим вопросам - это начальник отделения.Деньги появились в кассе в 16-30 и были выданы.Ранее был депо значительно меньше 200 тыс. грн Никого не предупреждал, что буду забирать , т.к. раньше мне говорили, что с гривной проблемы нет, а вот валюту нужно заказывать. Просто пришел в день окончания, денег в кассе не оказалось. Пришлось ждать, пока кто-то внесет.Не рекомендую !К вышесказанному добавлю : банк экономит на воспитании, мотивации и подборе персонала, экономит на ИТ технологиях, экономит на обеспечении касс современным оборудованием...