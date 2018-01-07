Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:01
sola написав:
ЕРЦ Мегабанка в квитанциях подменяет счет 290231 на 29022235. Если платить сразу на 29022235, дойдет платеж?
Дойдет.
Счет 29022235 используется только для оплаты через интернет картой, приват24, вебмани.
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Додано: Нед 07 січ, 2018 13:05
Всем привет.
Какие подводные камни по обслуживанию депозитов в банке? Хочу закинуть 100к на "Строковий без права поповнення" Глянул образец договора:, там написано: 2.3. Вкладник зобов'язується: 2.3.1. Здійснювати оплату за обслуговування вкладного рахунку та виконання Банком операцій за вкладним рахунком згідно з тарифами Обслуживание счета платное? Где тарифы?
inflew
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Додано: Нед 07 січ, 2018 13:44
inflew написав:
Всем привет.
Какие подводные камни по обслуживанию депозитов в банке?
Хочу закинуть 100к на "Строковий без права поповнення"
Глянул образец договора:, там написано:
2.3. Вкладник зобов'язується:
2.3.1. Здійснювати оплату за обслуговування вкладного рахунку та виконання Банком операцій за вкладним рахунком згідно з тарифами
Обслуживание счета платное?
Где тарифы?
под депозит бесплатно
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Додано: Нед 07 січ, 2018 18:19
inflew написав:
Всем привет.
Какие подводные камни по обслуживанию депозитов в банке?
Хочу закинуть 100к на "Строковий без права поповнення"
Глянул образец договора:, там написано:
2.3. Вкладник зобов'язується:
2.3.1. Здійснювати оплату за обслуговування вкладного рахунку та виконання Банком операцій за вкладним рахунком згідно з тарифами
Обслуживание счета платное?
Где тарифы?
Платное в размере 0 грн.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 12:19
1) можно ли закинуть средства на депозит по безналу?
2) вот здесь:
https://www.megabank.ua/deposits/loyalty
написано, что
Программа Лояльности "On-line депозит": для клиентов – физических лиц, разместивших заявку On-line через Интернет на официальном сайте МЕГАБАНКА по оформлению депозита, применяется увеличение процентной ставки, согласно тарифам на момент размещения, на 0,2% годовых в национальной и на 0,1% годовых к действующим тарифам в иностранной валюте.
Онлайн - это где?
Вот здесь депозитов нет:
https://erc.megabank.net/ru
inflew
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Додано: Пон 08 січ, 2018 12:22
inflew написав:
1) можно ли закинуть средства на депозит по безналу?
2) вот здесь:
https://www.megabank.ua/deposits/loyalty
написано, что
Программа Лояльности "On-line депозит": для клиентов – физических лиц, разместивших заявку On-line через Интернет на официальном сайте МЕГАБАНКА по оформлению депозита, применяется увеличение процентной ставки, согласно тарифам на момент размещения, на 0,2% годовых в национальной и на 0,1% годовых к действующим тарифам в иностранной валюте.
Онлайн - это где?
Вот здесь депозитов нет:
https://erc.megabank.net/ru
он-лайн депозит в понятии банка с технологиями первобытнообщинного строя - это вы подаете заяву через сайт - вам перезванивает курица и предлагает сходить в отделение открыть )
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Додано: Пон 08 січ, 2018 12:26
IMPRINTER Спасибо. А по безналу вы не в курсе?)
inflew
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Додано: Пон 08 січ, 2018 12:43
inflew написав: IMPRINTER
Спасибо.
А по безналу вы не в курсе?)
ну попробовать можно конечно ... откырыть и загнать сэпом?
ну самое простое открыть 2620 ... на него загнать бало и уже с 2620 в отделении открыть ... так точно можно .. а вот напрямую на 2630 как будет не уверен ... теоретически может
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Додано: Пон 08 січ, 2018 13:47
IMPRINTER написав: inflew написав: IMPRINTER
Спасибо.
А по безналу вы не в курсе?)
ну самое простое открыть 2620 ... на него загнать бало и уже с 2620 в отделении открыть ... так точно можно .. а вот напрямую на 2630 как будет не уверен ... теоретически может
Вижу, что есть текущий счет Стандарт:
https://www.megabank.ua/articles/curren ... rrency.pdf
В нем есть пункт "Поповнення поточного рахунку готівковими коштами", а вот про безнал явно нигде не сказано.
На горячей линии сказали, что занести деньги можно только наличкой.
Кто-то из клиентов Мегабанка открывал/пополнял депозит безналом? Какой алгоритм?
inflew
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Додано: Пон 08 січ, 2018 14:15
inflew я открывал с 2620 ... депо открывается или наличными в кассе или с 2620 ... когда у вас заканчивается депо - и у вас отключена автопролонгация он упадет на 2620 ... потом вы можете прийти и с 2620 его открыть ...
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IMPRINTER
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