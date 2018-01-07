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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 201202203204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 153
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
50
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:01

  sola написав:ЕРЦ Мегабанка в квитанциях подменяет счет 290231 на 29022235. Если платить сразу на 29022235, дойдет платеж?


Дойдет.
Счет ‎29022235 используется только для оплаты через интернет картой, приват24, вебмани.
Nevo
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:05

Всем привет.

Какие подводные камни по обслуживанию депозитов в банке?

Хочу закинуть 100к на "Строковий без права поповнення"

Глянул образец договора:, там написано:

2.3. Вкладник зобов'язується:
2.3.1. Здійснювати оплату за обслуговування вкладного рахунку та виконання Банком операцій за вкладним рахунком згідно з тарифами

Обслуживание счета платное?
Где тарифы?
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:44

  inflew написав:Всем привет.

Какие подводные камни по обслуживанию депозитов в банке?

Хочу закинуть 100к на "Строковий без права поповнення"

Глянул образец договора:, там написано:

2.3. Вкладник зобов'язується:
2.3.1. Здійснювати оплату за обслуговування вкладного рахунку та виконання Банком операцій за вкладним рахунком згідно з тарифами

Обслуживание счета платное?
Где тарифы?

под депозит бесплатно
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 18:19

  inflew написав:Всем привет.

Какие подводные камни по обслуживанию депозитов в банке?

Хочу закинуть 100к на "Строковий без права поповнення"

Глянул образец договора:, там написано:

2.3. Вкладник зобов'язується:
2.3.1. Здійснювати оплату за обслуговування вкладного рахунку та виконання Банком операцій за вкладним рахунком згідно з тарифами

Обслуживание счета платное?
Где тарифы?


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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:19

1) можно ли закинуть средства на депозит по безналу?
2) вот здесь: https://www.megabank.ua/deposits/loyalty написано, что

Программа Лояльности "On-line депозит": для клиентов – физических лиц, разместивших заявку On-line через Интернет на официальном сайте МЕГАБАНКА по оформлению депозита, применяется увеличение процентной ставки, согласно тарифам на момент размещения, на 0,2% годовых в национальной и на 0,1% годовых к действующим тарифам в иностранной валюте.

Онлайн - это где?

Вот здесь депозитов нет: https://erc.megabank.net/ru
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:22

  inflew написав:1) можно ли закинуть средства на депозит по безналу?
2) вот здесь: https://www.megabank.ua/deposits/loyalty написано, что

Программа Лояльности "On-line депозит": для клиентов – физических лиц, разместивших заявку On-line через Интернет на официальном сайте МЕГАБАНКА по оформлению депозита, применяется увеличение процентной ставки, согласно тарифам на момент размещения, на 0,2% годовых в национальной и на 0,1% годовых к действующим тарифам в иностранной валюте.

Онлайн - это где?

Вот здесь депозитов нет: https://erc.megabank.net/ru


он-лайн депозит в понятии банка с технологиями первобытнообщинного строя - это вы подаете заяву через сайт - вам перезванивает курица и предлагает сходить в отделение открыть )
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:26

IMPRINTER
Спасибо.
А по безналу вы не в курсе?)
inflew
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 12:43

  inflew написав:IMPRINTER
Спасибо.
А по безналу вы не в курсе?)


ну попробовать можно конечно ... откырыть и загнать сэпом?

ну самое простое открыть 2620 ... на него загнать бало и уже с 2620 в отделении открыть ... так точно можно .. а вот напрямую на 2630 как будет не уверен ... теоретически может
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 13:47

  IMPRINTER написав:
  inflew написав:IMPRINTER
Спасибо.
А по безналу вы не в курсе?)

ну самое простое открыть 2620 ... на него загнать бало и уже с 2620 в отделении открыть ... так точно можно .. а вот напрямую на 2630 как будет не уверен ... теоретически может

Вижу, что есть текущий счет Стандарт:
https://www.megabank.ua/articles/curren ... rrency.pdf
В нем есть пункт "Поповнення поточного рахунку готівковими коштами", а вот про безнал явно нигде не сказано.
На горячей линии сказали, что занести деньги можно только наличкой.

Кто-то из клиентов Мегабанка открывал/пополнял депозит безналом? Какой алгоритм?
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 14:15

inflew

я открывал с 2620 ...
депо открывается или наличными в кассе или с 2620 ...

когда у вас заканчивается депо - и у вас отключена автопролонгация он упадет на 2620 ... потом вы можете прийти и с 2620 его открыть ...
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  #<1 ... 201202203204
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