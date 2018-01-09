RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 203204205206

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 153
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
50
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 22:50

  IMPRINTER написав:а на 42-м маршруте нет вообще кондукторов нет

А их уже и не должно быть :D Водиле тоже можно не платить, ссылаясь на принятое решение горсовета 787/17

4. Реєстрація або оплата вартості проїзду
...
4.4. Оплата проїзду у готівковій формі забороняється.
sola
 
Повідомлень: 3876
З нами з: 02.03.09
Подякував: 448 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 23:15

sola

да я эту красавицу в 27 трамвае и попустил .. типа меня не ипет что у вас не работает валидатор - Гепа на билбоарде призывает платить е-тикетом .. у меня были бабки все их щас всем на электронный билет - налички нет ... так она меня контролером пугать начала и штрафом ... это я к чему, что теперь с электронными билетами в маршлрутах где не работают валидаторы стало выгодлнее ездить ) :mrgreen:
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 33001
З нами з: 06.08.09
Подякував: 202 раз.
Подякували: 5235 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 203204205206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.