А их уже и не должно быть Водиле тоже можно не платить, ссылаясь на
4. Реєстрація або оплата вартості проїзду
...
4.4. Оплата проїзду у готівковій формі забороняється.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2018 22:50
А их уже и не должно быть Водиле тоже можно не платить, ссылаясь на
Додано: Вів 09 січ, 2018 23:15
sola
да я эту красавицу в 27 трамвае и попустил .. типа меня не ипет что у вас не работает валидатор - Гепа на билбоарде призывает платить е-тикетом .. у меня были бабки все их щас всем на электронный билет - налички нет ... так она меня контролером пугать начала и штрафом ... это я к чему, что теперь с электронными билетами в маршлрутах где не работают валидаторы стало выгодлнее ездить )
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