Chuprynka написав:Закінчується депозит в цьому банку. Раніше передзвонювали і питали, чи продовжувати чи готувати гроші, а зараз прийшовши у відділення для замовлення готівки мене "порадували", що депозит мені повернути не зможуть, бо не буде грошей . Потрібно відкривати поточний рахунок і n кількість раз до них ходити, щоб забрати свої гроші. ПІБ № 2
Безтолковішої гарячої лінія напевне немає, нічого не знають
Дуже розчарований раніше хорошим банком
Шановні форумчани як Ви забирали свої гроші в цьому банку?
viewtopic.php?p=4242421#p4242421 я бы на вашем месте не открывал никакой текущий. Пусть возвращают, что могут, а остальную задолженность надо требовать, чтобы учли на внебалансе (почитайте Выше в этой ветке посты Импринтера)
Chuprynka написав:Закінчується депозит в цьому банку. Раніше передзвонювали і питали, чи продовжувати чи готувати гроші, а зараз прийшовши у відділення для замовлення готівки мене "порадували", що депозит мені повернути не зможуть, бо не буде грошей . Потрібно відкривати поточний рахунок і n кількість раз до них ходити, щоб забрати свої гроші. ПІБ № 2
Безтолковішої гарячої лінія напевне немає, нічого не знають
Дуже розчарований раніше хорошим банком
Шановні форумчани як Ви забирали свої гроші в цьому банку?
viewtopic.php?p=4242421#p4242421 я бы на вашем месте не открывал никакой текущий. Пусть возвращают, что могут, а остальную задолженность надо требовать, чтобы учли на внебалансе (почитайте Выше в этой ветке посты Импринтера)