RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 204205206207

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 153
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
50
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 16:59

  citramon написав:
  Chuprynka написав:Закінчується депозит в цьому банку. Раніше передзвонювали і питали, чи продовжувати чи готувати гроші, а зараз прийшовши у відділення для замовлення готівки мене "порадували", що депозит мені повернути не зможуть, бо не буде грошей :twisted: . Потрібно відкривати поточний рахунок і n кількість раз до них ходити, щоб забрати свої гроші. ПІБ № 2

Безтолковішої гарячої лінія напевне немає, нічого не знають :evil:

Дуже розчарований раніше хорошим банком :cry:

Шановні форумчани як Ви забирали свої гроші в цьому банку?

viewtopic.php?p=4242421#p4242421
я бы на вашем месте не открывал никакой текущий.
Пусть возвращают, что могут, а остальную задолженность надо требовать, чтобы учли на внебалансе (почитайте Выше в этой ветке посты Импринтера)

Дякую. По результатам відпишусь на форумі.
Chuprynka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 262
З нами з: 23.01.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:23

  Chuprynka написав:
  citramon написав:
  Chuprynka написав:Закінчується депозит в цьому банку. Раніше передзвонювали і питали, чи продовжувати чи готувати гроші, а зараз прийшовши у відділення для замовлення готівки мене "порадували", що депозит мені повернути не зможуть, бо не буде грошей :twisted: . Потрібно відкривати поточний рахунок і n кількість раз до них ходити, щоб забрати свої гроші. ПІБ № 2

Безтолковішої гарячої лінія напевне немає, нічого не знають :evil:

Дуже розчарований раніше хорошим банком :cry:

Шановні форумчани як Ви забирали свої гроші в цьому банку?

viewtopic.php?p=4242421#p4242421
я бы на вашем месте не открывал никакой текущий.
Пусть возвращают, что могут, а остальную задолженность надо требовать, чтобы учли на внебалансе (почитайте Выше в этой ветке посты Импринтера)

Дякую. По результатам відпишусь на форумі.


Предчувствие, что будет крах банка.
Kevin
 
Повідомлень: 23
З нами з: 24.09.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 204205206207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: malser, octopus, V2, wig, тарасов і 4 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8711)
23.01.2018 20:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.