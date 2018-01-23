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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 204205206207 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Мегабанк 3.2 5 154 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 29% 44 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 8% 13 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 21 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 16% 25 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 33% 51 Всього голосів : 154 Додано: Пон 22 січ, 2018 16:59 citramon написав: Chuprynka написав: Закінчується депозит в цьому банку. Раніше передзвонювали і питали, чи продовжувати чи готувати гроші, а зараз прийшовши у відділення для замовлення готівки мене "порадували", що депозит мені повернути не зможуть, бо не буде грошей . Потрібно відкривати поточний рахунок і n кількість раз до них ходити, щоб забрати свої гроші. ПІБ № 2



Безтолковішої гарячої лінія напевне немає, нічого не знають



Дуже розчарований раніше хорошим банком



Шановні форумчани як Ви забирали свої гроші в цьому банку? Закінчується депозит в цьому банку. Раніше передзвонювали і питали, чи продовжувати чи готувати гроші, а зараз прийшовши у відділення для замовлення готівки мене "порадували", що депозит мені повернути не зможуть, бо не буде грошей. Потрібно відкривати поточний рахунок і n кількість раз до них ходити, щоб забрати свої гроші. ПІБ № 2Безтолковішої гарячої лінія напевне немає, нічого не знаютьДуже розчарований раніше хорошим банкомШановні форумчани як Ви забирали свої гроші в цьому банку?

viewtopic.php?p=4242421#p4242421

я бы на вашем месте не открывал никакой текущий.

Пусть возвращают, что могут, а остальную задолженность надо требовать, чтобы учли на внебалансе (почитайте Выше в этой ветке посты Импринтера) я бы на вашем месте не открывал никакой текущий.Пусть возвращают, что могут, а остальную задолженность надо требовать, чтобы учли на внебалансе (почитайте Выше в этой ветке посты Импринтера)

Дякую. По результатам відпишусь на форумі. Дякую. По результатам відпишусь на форумі. Chuprynka

Повідомлень: 262 З нами з: 23.01.09 Подякував: 36 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 січ, 2018 19:23 Chuprynka написав: citramon написав: Chuprynka написав: Закінчується депозит в цьому банку. Раніше передзвонювали і питали, чи продовжувати чи готувати гроші, а зараз прийшовши у відділення для замовлення готівки мене "порадували", що депозит мені повернути не зможуть, бо не буде грошей . Потрібно відкривати поточний рахунок і n кількість раз до них ходити, щоб забрати свої гроші. ПІБ № 2



Безтолковішої гарячої лінія напевне немає, нічого не знають



Дуже розчарований раніше хорошим банком



Шановні форумчани як Ви забирали свої гроші в цьому банку? Закінчується депозит в цьому банку. Раніше передзвонювали і питали, чи продовжувати чи готувати гроші, а зараз прийшовши у відділення для замовлення готівки мене "порадували", що депозит мені повернути не зможуть, бо не буде грошей. Потрібно відкривати поточний рахунок і n кількість раз до них ходити, щоб забрати свої гроші. ПІБ № 2Безтолковішої гарячої лінія напевне немає, нічого не знаютьДуже розчарований раніше хорошим банкомШановні форумчани як Ви забирали свої гроші в цьому банку?

viewtopic.php?p=4242421#p4242421

я бы на вашем месте не открывал никакой текущий.

Пусть возвращают, что могут, а остальную задолженность надо требовать, чтобы учли на внебалансе (почитайте Выше в этой ветке посты Импринтера) я бы на вашем месте не открывал никакой текущий.Пусть возвращают, что могут, а остальную задолженность надо требовать, чтобы учли на внебалансе (почитайте Выше в этой ветке посты Импринтера)

Дякую. По результатам відпишусь на форумі. Дякую. По результатам відпишусь на форумі.



Предчувствие, что будет крах банка. Предчувствие, что будет крах банка. Kevin Повідомлень: 23 З нами з: 24.09.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 23 січ, 2018 23:58 Kevin

Я получил депо в эту пятницу. Вопросов к банку нет. hvilya Повідомлень: 96 З нами з: 20.12.11 Подякував: 1 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 204205206207 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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