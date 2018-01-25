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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 154
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
51
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 13:36

  citramon написав:
  Dobrofey написав:
  citramon написав:Согласно договора, я должен был уведомить банк, что забираю деньги до 16-00, чтобы не было пролонгации. Мое письменное обращение с просьбой выдать деньги, оформленное в 15-59, отказывались принимать.

А заявление об отказе в пролонгации нужно в день окончания и выдачи депозита писать, или можно неделей ранее сделать?

можете раньше открыть текущий счет и написать заявление, что по окончании депо не лонгировать, а зачислить на текущий. Такое практикуется. Но договором это не предусмотрено.

А тарифы на открытие/перечисление/снятие/закрытие по такому текущему счету нулевые?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:03

а что мешает текущий открыть? мне в день оформления депозита сразу же открыли текущий и написал заявление, чтобы по окончанию депо на него падал. В день окончания пришел, денег в кассе не было, но на следующий день подвезли и все выдали.
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:27

  Dobrofey написав:
  citramon написав:Согласно договора, я должен был уведомить банк, что забираю деньги до 16-00, чтобы не было пролонгации. Мое письменное обращение с просьбой выдать деньги, оформленное в 15-59, отказывались принимать.

А заявление об отказе в пролонгации нужно в день окончания и выдачи депозита писать, или можно неделей ранее сделать?

Обычно заявление на отказ от пролонгации начинают принимають за месяц до окончания депозита.
Можно и в день окончания депозита придти и отказаться от пролонгации, но не факт, что нужная сумма будет в кассе без вашего предзаказа.
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:32

  Avril_ks написав:а что мешает текущий открыть? мне в день оформления депозита сразу же открыли текущий и написал заявление, чтобы по окончанию депо на него падал. В день окончания пришел, денег в кассе не было, но на следующий день подвезли и все выдали.


Это вы от автопролонгации отказались, написали заявление и открыли счет?
Tata
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:38

  lubopytnaya написав:
  Dobrofey написав:
  citramon написав:Согласно договора, я должен был уведомить банк, что забираю деньги до 16-00, чтобы не было пролонгации. Мое письменное обращение с просьбой выдать деньги, оформленное в 15-59, отказывались принимать.

А заявление об отказе в пролонгации нужно в день окончания и выдачи депозита писать, или можно неделей ранее сделать?

Обычно заявление на отказ от пролонгации начинают принимають за месяц до окончания депозита.
Можно и в день окончания депозита придти и отказаться от пролонгации, но не факт, что нужная сумма будет в кассе без вашего предзаказа.


я это заявление писал в день открытия депозита всегда
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 14:46

IMPRINTER
Хм... Я заранее заказывала деньги и вопросов с выплатами никогда не возникало. А об отмене автопролонгации даже не догадалась спросить в отделении :(
Tata
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 16:14

  Andey написав:тоже заканчивается на днях валютный. заходил в отделение за пару недель до окончания, сказал что буду забирать, обещали заказать наличность.
отпишусь по результатам.

кстати, если отказываются выдать всю сумму депо в полном объеме согласно договору, можно ли вызвать полицию дабы документально зафиксировать этот факт и в дальнейшем получить моральную компенсацию через суд?

Ну шо панове,
забрал валютный депо без шума и пыли в день окончания. выдали почти 2 фонда без вопросов, 100-долл купюрами старого образца (без синей полоски).
Респект банку, молодцы. Теперь планирую занести евро :)
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:41

Re: Мегабанк

Andey написав:
  Andey написав:тоже заканчивается на днях валютный. заходил в отделение за пару недель до окончания, сказал что буду забирать, обещали заказать наличность.
отпишусь по результатам.

кстати, если отказываются выдать всю сумму депо в полном объеме согласно договору, можно ли вызвать полицию дабы документально зафиксировать этот факт и в дальнейшем получить моральную компенсацию через суд?

Ну шо панове,
забрал валютный депо без шума и пыли в день окончания. выдали почти 2 фонда без вопросов, 100-долл купюрами старого образца (без синей полоски).
Респект банку, молодцы. Теперь планирую занести евро :)
Под 13% без налоговых!?
Інкогніто
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