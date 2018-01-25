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Додано: Сер 24 січ, 2018 13:36
citramon написав: Dobrofey написав: citramon написав:
Согласно договора, я должен был уведомить банк, что забираю деньги до 16-00, чтобы не было пролонгации. Мое письменное обращение с просьбой выдать деньги, оформленное в 15-59, отказывались принимать.
А заявление об отказе в пролонгации нужно в день окончания и выдачи депозита писать, или можно неделей ранее сделать?
можете раньше открыть текущий счет и написать заявление, что по окончании депо не лонгировать, а зачислить на текущий. Такое практикуется. Но договором это не предусмотрено.
А тарифы на открытие/перечисление/снятие/закрытие по такому текущему счету нулевые?
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Dobrofey
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Додано: Сер 24 січ, 2018 14:03
а что мешает текущий открыть? мне в день оформления депозита сразу же открыли текущий и написал заявление, чтобы по окончанию депо на него падал. В день окончания пришел, денег в кассе не было, но на следующий день подвезли и все выдали.
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Avril_ks
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Додано: Сер 24 січ, 2018 14:27
Dobrofey написав: citramon написав:
Согласно договора, я должен был уведомить банк, что забираю деньги до 16-00, чтобы не было пролонгации. Мое письменное обращение с просьбой выдать деньги, оформленное в 15-59, отказывались принимать.
А заявление об отказе в пролонгации нужно в день окончания и выдачи депозита писать, или можно неделей ранее сделать?
Обычно заявление на отказ от пролонгации начинают принимають за месяц до окончания депозита.
Можно и в день окончания депозита придти и отказаться от пролонгации, но не факт, что нужная сумма будет в кассе без вашего предзаказа.
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
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lubopytnaya
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Додано: Сер 24 січ, 2018 14:32
Avril_ks написав:
а что мешает текущий открыть? мне в день оформления депозита сразу же открыли текущий и написал заявление, чтобы по окончанию депо на него падал. В день окончания пришел, денег в кассе не было, но на следующий день подвезли и все выдали.
Это вы от автопролонгации отказались, написали заявление и открыли счет?
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Tata
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Додано: Сер 24 січ, 2018 14:38
lubopytnaya написав: Dobrofey написав: citramon написав:
Согласно договора, я должен был уведомить банк, что забираю деньги до 16-00, чтобы не было пролонгации. Мое письменное обращение с просьбой выдать деньги, оформленное в 15-59, отказывались принимать.
А заявление об отказе в пролонгации нужно в день окончания и выдачи депозита писать, или можно неделей ранее сделать?
Обычно заявление на отказ от пролонгации начинают принимають за месяц до окончания депозита.
Можно и в день окончания депозита придти и отказаться от пролонгации, но не факт, что нужная сумма будет в кассе без вашего предзаказа.
я это заявление писал в день открытия депозита всегда
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Додано: Чет 25 січ, 2018 14:46
IMPRINTER
Хм... Я заранее заказывала деньги и вопросов с выплатами никогда не возникало. А об отмене автопролонгации даже не догадалась спросить в отделении
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Tata
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Додано: Чет 25 січ, 2018 16:14
Andey написав:
тоже заканчивается на днях валютный. заходил в отделение за пару недель до окончания, сказал что буду забирать, обещали заказать наличность.
отпишусь по результатам.
кстати, если отказываются выдать всю сумму депо в полном объеме согласно договору, можно ли вызвать полицию дабы документально зафиксировать этот факт и в дальнейшем получить моральную компенсацию через суд?
Ну шо панове,
забрал валютный депо без шума и пыли в день окончания. выдали почти 2 фонда без вопросов, 100-долл купюрами старого образца (без синей полоски).
Респект банку, молодцы. Теперь планирую занести евро
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Andey
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Додано: Чет 25 січ, 2018 19:41
Andey написав: Andey написав:
тоже заканчивается на днях валютный. заходил в отделение за пару недель до окончания, сказал что буду забирать, обещали заказать наличность.
отпишусь по результатам.
кстати, если отказываются выдать всю сумму депо в полном объеме согласно договору, можно ли вызвать полицию дабы документально зафиксировать этот факт и в дальнейшем получить моральную компенсацию через суд?
Ну шо панове,
забрал валютный депо без шума и пыли в день окончания. выдали почти 2 фонда без вопросов, 100-долл купюрами старого образца (без синей полоски).
Респект банку, молодцы. Теперь планирую занести евро
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Інкогніто
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Додано: Чет 25 січ, 2018 22:26
Звонил в свое отделение по поводу вклада. Говорят, что заказывать не надо. На следующей неделе посмотрю что это значит
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сергей64
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Додано: Чет 25 січ, 2018 23:23
Tata
Попросите в отделении бланк с типовым заявлением. И всё.
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ufed
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