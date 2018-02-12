RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 16:16

mephala
А банки сейчас по-моему постоянно так делают. Снизили ставки по новым вкладам и старые столбики прикрутили, чтобы не влететь в минус
bondarenko
 
Повідомлень: 33
З нами з: 04.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 16:47

Re: Мегабанк

столбики прикрутили не все
прикрутили не по размеру процента.
прикрутили именно по сроку.
не хитрые вычисления показывают что пошел вал пополнений депозитов с окончанием июль-август.
mephala
 
Повідомлень: 2693
З нами з: 07.04.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 19:19

Re: Мегабанк

  mephala написав:лето будет веселое

в смысле - рост на повальном откупе?
keep
 
Повідомлень: 64
З нами з: 20.11.13
Подякував: 99 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 20:49

  keep написав:
  mephala написав:лето будет веселое

в смысле - рост на повальном откупе?


ну смотря куда гриша пойдет после окончания депо. если на покупку турпутевок то бум будет там )
mephala
 
Повідомлень: 2693
З нами з: 07.04.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 21:18

  keep написав:частично прикрыли пополнение (документ от 7 февраля)
https://www.megabank.ua/articles/deposi ... 8_2017.pdf


И где там документ от 7 февраля когда там от 14.08.2017

Звонил специально к знакомым в банк не чего не приходило им от головного офиса по этому поводу как принимали пополнение так и принимают.
Наблюдатель2
 
Повідомлень: 379
З нами з: 06.03.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 208209210211
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, casper12, liliya_logical, Ratatui, slasva, Кочевник, Дон Карлеон і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4231)
13.02.2018 22:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.