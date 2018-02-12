mephala
А банки сейчас по-моему постоянно так делают. Снизили ставки по новым вкладам и старые столбики прикрутили, чтобы не влететь в минус
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лют, 2018 16:16
mephala
А банки сейчас по-моему постоянно так делают. Снизили ставки по новым вкладам и старые столбики прикрутили, чтобы не влететь в минус
Додано: Пон 12 лют, 2018 16:47
Re: Мегабанк
столбики прикрутили не все
прикрутили не по размеру процента.
прикрутили именно по сроку.
не хитрые вычисления показывают что пошел вал пополнений депозитов с окончанием июль-август.
Додано: Пон 12 лют, 2018 19:19
Re: Мегабанк
Додано: Пон 12 лют, 2018 20:49
Додано: Вів 13 лют, 2018 21:18
И где там документ от 7 февраля когда там от 14.08.2017
Звонил специально к знакомым в банк не чего не приходило им от головного офиса по этому поводу как принимали пополнение так и принимают.
Зараз переглядають цей форум: BBC, casper12, liliya_logical, Ratatui, slasva, Кочевник, Дон Карлеон і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|