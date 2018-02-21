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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лют, 2018 22:53
Tata
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сергей64
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Додано: Сер 21 лют, 2018 00:19
Народ,
депозитные договора привязаны к отделению? Можно забрать деньги в другом?
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veta
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Додано: Сер 21 лют, 2018 09:28
veta написав:
Народ,
депозитные договора привязаны к отделению? Можно забрать деньги в другом?
Можно.
Даже в другом городе.
Но дольше процесс.
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l66
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Додано: Сер 21 лют, 2018 14:50
veta
Договора то закреплены, но операции с депозитом можно провести в любом отделении банка.
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Emmy
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Додано: Чет 22 лют, 2018 10:49
l66 написав: veta написав:
Народ,
депозитные договора привязаны к отделению? Можно забрать деньги в другом?
Можно.
Даже в другом городе.
Но дольше процесс.
Спасибо. Глобально дольше?
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veta
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Додано: Чет 22 лют, 2018 10:53
Emmy написав:veta
Договора то закреплены, но операции с депозитом можно провести в любом отделении банка.
И то радует. Мне далековато до «родного» отделения.
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veta
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