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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2018 22:53

Tata
Бонусы только по программе лояльности
https://www.megabank.ua/deposits
сергей64
 
Повідомлень: 58
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 00:19

Re: Мегабанк

Народ,
депозитные договора привязаны к отделению? Можно забрать деньги в другом?
veta
 
Повідомлень: 66
З нами з: 05.06.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 09:28

  veta написав:Народ,
депозитные договора привязаны к отделению? Можно забрать деньги в другом?

Можно.
Даже в другом городе.
Но дольше процесс.
l66
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Повідомлень: 2333
З нами з: 05.01.14
Подякував: 244 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 14:50

veta
Договора то закреплены, но операции с депозитом можно провести в любом отделении банка.
Emmy
 
Повідомлень: 190
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:49

  l66 написав:
  veta написав:Народ,
депозитные договора привязаны к отделению? Можно забрать деньги в другом?

Можно.
Даже в другом городе.
Но дольше процесс.


Спасибо. Глобально дольше?
veta
 
Повідомлень: 66
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:53

  Emmy написав:veta
Договора то закреплены, но операции с депозитом можно провести в любом отделении банка.


И то радует. Мне далековато до «родного» отделения.
veta
 
Повідомлень: 66
З нами з: 05.06.14
Подякував: 1 раз.
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  #<1 ... 209210211212
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