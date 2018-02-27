Старые депо под 17,75 с лета, можно пополнять,не в курсе?
Это вам стоит в отделении узнать. Насколько я знаю, то пополнение депозитов принимается, исключение составляет пополнение на вклады со ставками выше 17,75% в грн, 6,2% в дол США и 5,2% в евро. А вот как дела обстоят с депозитами где ставка как раз 17,75 не в курсе.
Старые депо под 17,75 с лета, можно пополнять,не в курсе?
Это вам стоит в отделении узнать. Насколько я знаю, то пополнение депозитов принимается, исключение составляет пополнение на вклады со ставками выше 17,75% в грн, 6,2% в дол США и 5,2% в евро. А вот как дела обстоят с депозитами где ставка как раз 17,75 не в курсе.
Максимальные ставки по депозитам: лидеры не меняются https://minfin.com.ua/2018/02/27/32518568/ Мегабанк занял 3 место по доходности гривневых депозитов, 5 место - долларовых депозитах и на 2 месте для депозитов в евро.