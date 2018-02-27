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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 210211212213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 23:24

  Марлос 1990 написав:
  wolt450 написав:впали ставки сьогодні


Старые депо под 17,75 с лета, можно пополнять,не в курсе?


Это вам стоит в отделении узнать. Насколько я знаю, то пополнение депозитов принимается, исключение составляет пополнение на вклады со ставками выше 17,75% в грн, 6,2% в дол США и 5,2% в евро. А вот как дела обстоят с депозитами где ставка как раз 17,75 не в курсе.
Emmy
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 11:53

  Emmy написав:
  Марлос 1990 написав:
  wolt450 написав:впали ставки сьогодні


Старые депо под 17,75 с лета, можно пополнять,не в курсе?


Это вам стоит в отделении узнать. Насколько я знаю, то пополнение депозитов принимается, исключение составляет пополнение на вклады со ставками выше 17,75% в грн, 6,2% в дол США и 5,2% в евро. А вот как дела обстоят с депозитами где ставка как раз 17,75 не в курсе.

17,75-поплняются
yaroslav_p
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 16:32

yaroslav_p
Удивительно. Сейчас таких ставок нет.
Emmy
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:35

  Emmy написав:yaroslav_p
Удивительно. Сейчас таких ставок нет.

Недавно 15,7% тут було в грн на рік.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2018 22:44

Максимальные ставки по депозитам: лидеры не меняются
https://minfin.com.ua/2018/02/27/32518568/
Мегабанк занял 3 место по доходности гривневых депозитов, 5 место - долларовых депозитах и на 2 месте для депозитов в евро.
ufed
 
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