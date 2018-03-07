Збитки ВТБ це прибутки клієнтів.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 бер, 2018 15:05
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 07 бер, 2018 17:30
Це санкції вкладників щодо Пуйла...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 08 бер, 2018 01:58
Санкции против клиентов проводят остальные банки.
Black Jack - White Business
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