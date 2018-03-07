Збитки ВТБ це прибутки клієнтів.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 бер, 2018 15:05
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 07 бер, 2018 17:30
Це санкції вкладників щодо Пуйла...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 08 бер, 2018 01:58
Санкции против клиентов проводят остальные банки.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 20 бер, 2018 18:59
От ты ж ежик. У Мегабанка неадекватен капитал
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:16
А Вы как думали: почему у них почти всегда одни из самых высоких ставок?
Но смотреть нужно немного не сюда. Пока Субботин будет иметь отношение у Турбоатому (т.е. будет обслуживаться в этом банке) и у Турбоатома будет прибыль банк будет жить, а вот если эти условия выполняться не будут, то пора мотать удочки....
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:45
У цій статті від 20.03.18 однозначно стверджується, що:
"Адекватность регулятивного капитала банков (норматив Н2) должна составлять не меньше 10%, но у трех банков на 1 марта 2018 года Н2 был ниже.
У ВТБ Банка и Мегабанка показатель Н2 составил 8,18%..."
У статті від 07.03.18
позиція НБУ в особі Ваврищука відрізняється, є мягшою:
"...Об этом в интервью FinClub рассказал директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук.
“Все банки должны выполнять норматив капитала в 10% до конца 2018 года, - говорит он. - Сейчас (норматив Н2 ниже 10%. - Ред.) у трех банков”, - рассказал он.
Виталий Ваврищук напомнил, что банки, которые были в программе докапитализации по итогам диагностики и получили переходный период, сейчас должны иметь 6% и 7% по основному капиталу и общему уровню адекватности. До конца этого года у всех должны быть показатели 7% и 10% соответственно."
Тобто, до кінця 2018 рогу Н2 повинен бути >=7, а далі >=10;
тому і ВТБ, і Мега поки що в межах вимог НБУ.
Чи не так?
Додано: Сер 21 бер, 2018 14:25
Хорошая попытка, мегабанк.
Но нет
Кстати, никогда не имел с ним дело, но рассылка очевидно что не случайная
Всё IMHO
реклама
|