RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 211212213214

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:05

  Tata написав:BBC
Может поэтому ВТБ и закончил год в убытках?

Збитки ВТБ це прибутки клієнтів.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13025
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:09

BBC
Тогда им стоит переименоваться в робингудов :roll:
Tata
 
Повідомлень: 168
З нами з: 25.02.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:30

  BBC написав:
  Tata написав:BBC
Может поэтому ВТБ и закончил год в убытках?

Збитки ВТБ це прибутки клієнтів.

Це санкції вкладників щодо Пуйла... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24989
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1456 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 01:58

  Козак-характерник написав:
  BBC написав:
  Tata написав:BBC
Может поэтому ВТБ и закончил год в убытках?

Збитки ВТБ це прибутки клієнтів.

Це санкції вкладників щодо Пуйла... :P

Санкции против клиентов проводят остальные банки.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5928
З нами з: 03.11.08
Подякував: 330 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 18:59

От ты ж ежик. У Мегабанка неадекватен капитал :twisted: https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html
vkladchiik
 
Повідомлень: 223
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:16

  vkladchiik написав:От ты ж ежик. У Мегабанка неадекватен капитал :twisted: https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html


А Вы как думали: почему у них почти всегда одни из самых высоких ставок?
Но смотреть нужно немного не сюда. Пока Субботин будет иметь отношение у Турбоатому (т.е. будет обслуживаться в этом банке) и у Турбоатома будет прибыль банк будет жить, а вот если эти условия выполняться не будут, то пора мотать удочки....
coulthard
 
Повідомлень: 278
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:45

https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html

У цій статті від 20.03.18 однозначно стверджується, що:

"Адекватность регулятивного капитала банков (норматив Н2) должна составлять не меньше 10%, но у трех банков на 1 марта 2018 года Н2 был ниже.

У ВТБ Банка и Мегабанка показатель Н2 составил 8,18%..."

У статті від 07.03.18
https://finclub.net/news/tri-banka-naru ... itala.html

позиція НБУ в особі Ваврищука відрізняється, є мягшою:


"...Об этом в интервью FinClub рассказал директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук.

“Все банки должны выполнять норматив капитала в 10% до конца 2018 года, - говорит он. - Сейчас (норматив Н2 ниже 10%. - Ред.) у трех банков”, - рассказал он.

Виталий Ваврищук напомнил, что банки, которые были в программе докапитализации по итогам диагностики и получили переходный период, сейчас должны иметь 6% и 7% по основному капиталу и общему уровню адекватности. До конца этого года у всех должны быть показатели 7% и 10% соответственно."

Тобто, до кінця 2018 рогу Н2 повинен бути >=7, а далі >=10;
тому і ВТБ, і Мега поки що в межах вимог НБУ.
Чи не так?
PPO
 
Повідомлень: 199
З нами з: 12.03.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:25

Акция! Только до 31.03! 15% на любой депозит от 3-х мес. Тел. ххх

Хорошая попытка, мегабанк.
Но нет :)

Кстати, никогда не имел с ним дело, но рассылка очевидно что не случайная
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5153
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3377 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 211212213214
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleksmih, Daswer, kostya77, vitaliy1111 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2056)
21.03.2018 14:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.