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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 07:04

  Вкладчик1234 написав:
Акция! Только до 31.03! 15% на любой депозит от 3-х мес. Тел. ххх

Хорошая попытка, мегабанк.
Но нет :)

Кстати, никогда не имел с ним дело, но рассылка очевидно что не случайная

Конечно, не случайная. Бывш. нач. одного из отд. Михи теперь нач. одного из отд. Меги.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3068
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 206 раз.
 
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