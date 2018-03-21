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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 07:04
Вкладчик1234 написав:
Акция! Только до 31.03! 15% на любой депозит от 3-х мес. Тел. ххх
Хорошая попытка, мегабанк.
Но нет
Кстати, никогда не имел с ним дело, но рассылка очевидно что не случайная
Конечно, не случайная. Бывш. нач. одного из отд. Михи теперь нач. одного из отд. Меги.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 07:58
guntherhouse777 написав: Вкладчик1234 написав:
Акция! Только до 31.03! 15% на любой депозит от 3-х мес. Тел. ххх
Хорошая попытка, мегабанк.
Но нет
Кстати, никогда не имел с ним дело, но рассылка очевидно что не случайная
Конечно, не случайная. Бывш. нач. одного из отд. Михи теперь нач. одного из отд. Меги.
Никогда не был и не есть клиентом Меги и Михи, но рассылка пришла.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:39
chipmunk написав:
Просить бабла на депо, таке з ним буває... Потім поповнення обрізає
Отож)) И не первый год уже, реально хроническое старческое - собрать столбы и потом "а какое пополнение? ничего не помню!"
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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