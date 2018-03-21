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Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 07:04

  Вкладчик1234 написав:
Акция! Только до 31.03! 15% на любой депозит от 3-х мес. Тел. ххх

Хорошая попытка, мегабанк.
Но нет :)

Кстати, никогда не имел с ним дело, но рассылка очевидно что не случайная

Конечно, не случайная. Бывш. нач. одного из отд. Михи теперь нач. одного из отд. Меги.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3069
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 206 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 07:58

  guntherhouse777 написав:
  Вкладчик1234 написав:
Акция! Только до 31.03! 15% на любой депозит от 3-х мес. Тел. ххх

Хорошая попытка, мегабанк.
Но нет :)

Кстати, никогда не имел с ним дело, но рассылка очевидно что не случайная

Конечно, не случайная. Бывш. нач. одного из отд. Михи теперь нач. одного из отд. Меги.

Никогда не был и не есть клиентом Меги и Михи, но рассылка пришла.
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lov2108
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Повідомлень: 1849
З нами з: 26.02.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:17

  lov2108 написав:
  guntherhouse777 написав:
  Вкладчик1234 написав:Конечно, не случайная. Бывш. нач. одного из отд. Михи теперь нач. одного из отд. Меги.

Никогда не был и не есть клиентом Меги и Михи, но рассылка пришла.

Видимо, до Михи этот нач. отд. был в Дельте/Платинуме и т.п. ;)
sola
 
Повідомлень: 3950
З нами з: 02.03.09
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Подякували: 449 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:39

  chipmunk написав:Просить бабла на депо, таке з ним буває... Потім поповнення обрізає

Отож)) И не первый год уже, реально хроническое старческое - собрать столбы и потом "а какое пополнение? ничего не помню!" :mrgreen:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлень: 807
З нами з: 05.12.08
Подякував: 1860 раз.
Подякували: 97 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:22

  pharus написав:
  chipmunk написав:Просить бабла на депо, таке з ним буває... Потім поповнення обрізає

Отож)) И не первый год уже, реально хроническое старческое - собрать столбы и потом "а какое пополнение? ничего не помню!" :mrgreen:

Мне кажется немного не так. Если он уберет пополнение и оставит теже ставки, то количество вкладчиков существенно упадет. Вот и обещает плюшки с надеждой что из старых вкладчиков после обрезания столбов уйдут не все, плюс к ним кто-то из новых подтянется и принесет денюжку....
coulthard
 
Повідомлень: 279
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:25

Re: Мегабанк

Никогда не был и не есть клиентом Меги и Михи, но рассылка пришла.
Видать где-то произошла утечка
бульбик
 
Повідомлень: 465
З нами з: 21.05.14
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