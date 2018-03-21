Конечно, не случайная. Бывш. нач. одного из отд. Михи теперь нач. одного из отд. Меги.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 07:04
Додано: Чет 22 бер, 2018 07:58
Никогда не был и не есть клиентом Меги и Михи, но рассылка пришла.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 09:17
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:39
Отож)) И не первый год уже, реально хроническое старческое - собрать столбы и потом "а какое пополнение? ничего не помню!"
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:22
Мне кажется немного не так. Если он уберет пополнение и оставит теже ставки, то количество вкладчиков существенно упадет. Вот и обещает плюшки с надеждой что из старых вкладчиков после обрезания столбов уйдут не все, плюс к ним кто-то из новых подтянется и принесет денюжку....
Додано: Чет 22 бер, 2018 17:25
Re: Мегабанк
Никогда не был и не есть клиентом Меги и Михи, но рассылка пришла.
Видать где-то произошла утечка
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