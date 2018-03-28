RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Мегабанк

Мегабанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 213214215216>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 07:04

  Вкладчик1234 написав:
Акция! Только до 31.03! 15% на любой депозит от 3-х мес. Тел. ххх

Хорошая попытка, мегабанк.
Но нет :)

Кстати, никогда не имел с ним дело, но рассылка очевидно что не случайная

Конечно, не случайная. Бывш. нач. одного из отд. Михи теперь нач. одного из отд. Меги.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3092
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 07:58

  guntherhouse777 написав:
  Вкладчик1234 написав:
Акция! Только до 31.03! 15% на любой депозит от 3-х мес. Тел. ххх

Хорошая попытка, мегабанк.
Но нет :)

Кстати, никогда не имел с ним дело, но рассылка очевидно что не случайная

Конечно, не случайная. Бывш. нач. одного из отд. Михи теперь нач. одного из отд. Меги.

Никогда не был и не есть клиентом Меги и Михи, но рассылка пришла.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1855
З нами з: 26.02.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 09:17

  lov2108 написав:
  guntherhouse777 написав:
  Вкладчик1234 написав:Конечно, не случайная. Бывш. нач. одного из отд. Михи теперь нач. одного из отд. Меги.

Никогда не был и не есть клиентом Меги и Михи, но рассылка пришла.

Видимо, до Михи этот нач. отд. был в Дельте/Платинуме и т.п. ;)
sola
 
Повідомлень: 3962
З нами з: 02.03.09
Подякував: 456 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:39

  chipmunk написав:Просить бабла на депо, таке з ним буває... Потім поповнення обрізає

Отож)) И не первый год уже, реально хроническое старческое - собрать столбы и потом "а какое пополнение? ничего не помню!" :mrgreen:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 808
З нами з: 05.12.08
Подякував: 1864 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:22

  pharus написав:
  chipmunk написав:Просить бабла на депо, таке з ним буває... Потім поповнення обрізає

Отож)) И не первый год уже, реально хроническое старческое - собрать столбы и потом "а какое пополнение? ничего не помню!" :mrgreen:

Мне кажется немного не так. Если он уберет пополнение и оставит теже ставки, то количество вкладчиков существенно упадет. Вот и обещает плюшки с надеждой что из старых вкладчиков после обрезания столбов уйдут не все, плюс к ним кто-то из новых подтянется и принесет денюжку....
coulthard
 
Повідомлень: 279
З нами з: 02.08.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:25

Re: Мегабанк

Никогда не был и не есть клиентом Меги и Михи, но рассылка пришла.
Видать где-то произошла утечка
бульбик
 
Повідомлень: 473
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:28

  бульбик написав:Никогда не был и не есть клиентом Меги и Михи, но рассылка пришла.
Видать где-то произошла утечка

А я ждал другой реакции....из серии:Да что ж я за такой депозитчик раз не был клиентом Михи :mrgreen: .
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1855
З нами з: 26.02.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:53

  lov2108 написав:
  бульбик написав:Никогда не был и не есть клиентом Меги и Михи, но рассылка пришла.
Видать где-то произошла утечка

А я ждал другой реакции....из серии:Да что ж я за такой депозитчик раз не был клиентом Михи :mrgreen: .


Ну так правильный гусарский депозитчик, был клиентом не михи, а финансовой компании.
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8211
З нами з: 16.11.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:16

Re: Мегабанк

Мегабанк увійшов до трійки кращих банків України за версією вкладників

https://minfin.com.ua/ua/2018/03/16/32806236/
MarinaEv
 
Повідомлень: 63
З нами з: 30.05.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:34

  MarinaEv написав:Мегабанк увійшов до трійки кращих банків України за версією вкладників

https://minfin.com.ua/ua/2018/03/16/32806236/

А за версією НБУ до трійки найгірших...по капіталу.
1. Форвард.
2. ВТБ.
3. Мега. :)
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24245
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 213214215216>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AVF, Google Feedfetcher, wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.