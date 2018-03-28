Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 07:04
Вкладчик1234 написав:
Акция! Только до 31.03! 15% на любой депозит от 3-х мес. Тел. ххх
Хорошая попытка, мегабанк.
Но нет
Кстати, никогда не имел с ним дело, но рассылка очевидно что не случайная
Конечно, не случайная. Бывш. нач. одного из отд. Михи теперь нач. одного из отд. Меги.
guntherhouse777
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Додано: Чет 22 бер, 2018 07:58
guntherhouse777 написав: Вкладчик1234 написав:
Акция! Только до 31.03! 15% на любой депозит от 3-х мес. Тел. ххх
Хорошая попытка, мегабанк.
Но нет
Кстати, никогда не имел с ним дело, но рассылка очевидно что не случайная
Конечно, не случайная. Бывш. нач. одного из отд. Михи теперь нач. одного из отд. Меги.
Никогда не был и не есть клиентом Меги и Михи, но рассылка пришла.
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lov2108
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sola
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:39
chipmunk написав:
Просить бабла на депо, таке з ним буває... Потім поповнення обрізає
Отож)) И не первый год уже, реально хроническое старческое - собрать столбы и потом "а какое пополнение? ничего не помню!"
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Повідомлень: 808
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Додано: Чет 22 бер, 2018 17:22
pharus написав: chipmunk написав:
Просить бабла на депо, таке з ним буває... Потім поповнення обрізає
Отож)) И не первый год уже, реально хроническое старческое - собрать столбы и потом "а какое пополнение? ничего не помню!"
Мне кажется немного не так. Если он уберет пополнение и оставит теже ставки, то количество вкладчиков существенно упадет. Вот и обещает плюшки с надеждой что из старых вкладчиков после обрезания столбов уйдут не все, плюс к ним кто-то из новых подтянется и принесет денюжку....
coulthard
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Подякували: 32 раз.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 17:25
Никогда не был и не есть клиентом Меги и Михи, но рассылка пришла.
Видать где-то произошла утечка
бульбик
Повідомлень: 473
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 41 раз.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:28
бульбик написав:
Никогда не был и не есть клиентом Меги и Михи, но рассылка пришла.
Видать где-то произошла утечка
А я ждал другой реакции....из серии:Да что ж я за такой депозитчик раз не был клиентом Михи
.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Повідомлень: 1855
З нами з: 26.02.09
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:53
lov2108 написав: бульбик написав:
Никогда не был и не есть клиентом Меги и Михи, но рассылка пришла.
Видать где-то произошла утечка
А я ждал другой реакции....из серии:Да что ж я за такой депозитчик раз не был клиентом Михи
.
Ну так правильный гусарский депозитчик, был клиентом не михи, а финансовой компании.
WachtAmRhein
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:16
Мегабанк увійшов до трійки кращих банків України за версією вкладників
https://minfin.com.ua/ua/2018/03/16/32806236/
MarinaEv
Повідомлень: 63
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Додано: Сер 28 бер, 2018 20:34
А за версією НБУ до трійки найгірших...по капіталу.
1. Форвард.
2. ВТБ.
3. Мега.
Квесторе_поверніться
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Подякував: 0 раз.
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