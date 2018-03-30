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Мегабанк

Мегабанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Мегабанк 3.2 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
44
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
13
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
25
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
52
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 20:35

Re: Мегабанк

Головне що в трійці :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Подякував: 365 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:47

Квесторе_поверніться
И в то же время все нормативные требования соблюдены.
Tata
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:40

Re: Мегабанк

Разве 10% не с 2019 года?
Кузьма
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 бер, 2018 10:04

Кузьма,
вклад забрали? Все ок?
Tata
 
Повідомлень: 170
З нами з: 25.02.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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