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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 20:35
Re: Мегабанк
Головне що в трійці
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 29 бер, 2018 09:47
Квесторе_поверніться
И в то же время все нормативные требования соблюдены.
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:40
Re: Мегабанк
Разве 10% не с 2019 года?
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